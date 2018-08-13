Пэрис Джексон чуть не умерла

Миллионерша, но хиппи в душе - Пэрис Джексон рассказала 4,6 млн своих подписчиков в Insta и Twitter, что в пятницу ей пришлось лечь на хирургический стол, врачи ей удалили нарыв размером с мячик для гольфа.

«Это одна из тех штук, которые растут и растут, пока не лопнут. А когда они лопаются, происходит заражение, и человек может умереть. Но мне была сделана срочная операция, и я не умру, - написала двадцатилетняя звезда. - Они сказали, что операция была необходима, и я это знала, но это была самая сильная боль, какую я переживала в моей жизни, а ведь я вся в татуировках. По крайней мере, я жива».

«И простите, если я пишу странно, я все еще под воздействием медикаментов, которые помогали мне справиться с болью. Сегодня я даже не должна была вставать с кровати», - добавила знаменитость.

Несмотря на медицинские проблемы, Джексон смогла в субботу выступить в Лос-Анджелесе вместе с группой Soundflowers, которую она создала в мае. Деньги от выступления пошли в пользу фонда, занимающегося борьбой с онкологическими заболеваниями. Послушать Пэрис приехала ее бабушка и бывший опекун Кэтрин Джексон, которая была в восторге от услышанного.

«Я не могу поверить, что моя бабушка побывала на моем втором живом выступлении и ей действительно понравилось! - написала Пэрис в Insta. - Я была вне себя от страха. Я так рада, что ей понравилось, это очень много значит для меня. Я так рада, что мы смогли играть на таком важном мероприятии».

Кэтрин и ее внук Ти Джей Джексон остаются опекунами 16-летнего Бланкета, брата Пэрис.

Актриса была замечена особенно игривой по отношению к длинноволосому участнику ее группы Габриэлю Гленну, с которым она обнималась и целовалась. Поклонники уже ждут альбом от группы, несмотря на то, что Пэрис ранее заявляла, что не рассматривает музыкальную карьеру в качестве своего основного занятия.