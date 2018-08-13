Неудачный совет Шварценеггеру

Марк Хэмилл (Mark Hamill), сыгравший Люка Скайуокера в знаменитой звездной саге, недавно обрадовал поклонников, заявив, что он возвращается к франшизе. А на днях Марк погрузился в воспоминания и припомнил, что когда-то дал ошибочный совет Арнольду Шварценеггеру, который был в те дни восходящей звездой кинематографа.

«Арнольд Шварценеггер спросил у меня совета, когда только начинал, - написал Марк в Twitter. - Я посоветовал ему избавиться от акцента, чтобы он мог получить больше ролей, и изменить фамилию, потому что его настоящую никто не мог выговорить. Он сделал все наоборот и стал одной из величайших звезд всех времен».

Шварценеггер не оставил сообщение Марка без ответа. Он заявил, что не в обиде на актера за тот совет. «Твой совет был совершенно правильным в любых нормальных обстоятельствах, и такими были правила тогда, - написал Арнольд. - Просто я оказался нарушителем всех правил».

Марк Хэмилл недавно предложил Голливуду другой совет. Он думает, что звезда президента Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы», которая была уничтожена в прошлом месяце при помощи топора, должна быть заменена на звезду Кэрри Фишер. Городской совет проголосовал за то, чтобы навсегда удалить звезду Трампа, что являет собой символический жест, так как у совета нет власти над «Аллеей славы». Сразу же после этого голосования Хэмилл и предложил произвести замену на звезду актрисы, полюбившейся всем в роли принцессы Леи.

Недавно Марк заявил о том, что в очередном фильме космической эпопеи в актерском составе указана Кэрри Фишер в роли Леи. Известно, что актрису не заменит компьютерная графика, а будут использованы реальные кадры с актрисой.