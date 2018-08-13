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Неудачный совет Шварценеггеру


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Марк Хэмилл (Mark Hamill), сыгравший Люка Скайуокера в знаменитой звездной саге, недавно обрадовал поклонников, заявив, что он возвращается к франшизе. А на днях Марк погрузился в воспоминания и припомнил, что когда-то дал ошибочный совет Арнольду Шварценеггеру, который был в те дни восходящей звездой кинематографа.

«Арнольд Шварценеггер спросил у меня совета, когда только начинал, - написал Марк в Twitter. - Я посоветовал ему избавиться от акцента, чтобы он мог получить больше ролей, и изменить фамилию, потому что его настоящую никто не мог выговорить. Он сделал все наоборот и стал одной из величайших звезд всех времен».

Шварценеггер не оставил сообщение Марка без ответа. Он заявил, что не в обиде на актера за тот совет. «Твой совет был совершенно правильным в любых нормальных обстоятельствах, и такими были правила тогда, - написал Арнольд. - Просто я оказался нарушителем всех правил».

Марк Хэмилл недавно предложил Голливуду другой совет. Он думает, что звезда президента Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы», которая была уничтожена в прошлом месяце при помощи топора, должна быть заменена на звезду Кэрри Фишер. Городской совет проголосовал за то, чтобы навсегда удалить звезду Трампа, что являет собой символический жест, так как у совета нет власти над «Аллеей славы». Сразу же после этого голосования Хэмилл и предложил произвести замену на звезду актрисы, полюбившейся всем в роли принцессы Леи.

Недавно Марк заявил о том, что в очередном фильме космической эпопеи в актерском составе указана Кэрри Фишер в роли Леи. Известно, что актрису не заменит компьютерная графика, а будут использованы реальные кадры с актрисой.

Краткая информация об Арнольде Шварценеггере

Имя: Арнольд Шварценеггер

День рождения: 30.07.1947 ( возраст: 71 год )

Место рождения: дер. Таль, Австрия

Рост: 188 см

Вес: 110 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актер, бизнесмен, политик

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0 Не нравится 0 Нравится 13.08.2018 Теги: Марк Хэмилл Арнольд Шварценеггер

А вам нравится фамилия Шварценеггер? 3  

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  • Зая / 14.08.18 00:20
    -
    0
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    Правильно, что не стал менять, а то был бы как все, а так он звезда, потому что не боится быть оригинальным. Хотя в Голливуде реально тяжело быть белой вороной, кинематограф там рассчитан на стереотипы, поэтому и актеры подбираются шаблонные, все как один модельной внешности.
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  • Мурр / 14.08.18 00:16
    -
    0
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    Ну он еще и харизмой берет) бодибилдеров полно, а Арни один такой и неповторимый) Он хорош не только в боевиках, в одной из последних лент он играл заботливого отца в зомбиапокалипсисе, ну здорово же было, трогательно...
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  • Мария / 14.08.18 00:13
    -
    0
    +
    Ну ему можно было ничего не делать с его акцентом и фамилией, поскольку за него говорило его тело, он брал не актерской игрой, а горой мускулов, для этого он и работал, он работал над своим телом, кто-то работает над актерской игрой, а он пошел с другой стороны, у каждого свой путь.
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