Джоли угодила в психушку

13 августа состоится очередное заседание по делу Анджелины Джоли и Брэда Питта. Решаться будет вопрос опекунства над шестью детьми. Самой актрисы на заседании не будет. Анджелина была госпитализирована в психиатрическую клинику.

Специализация учреждения, в котором на данный момент пребывает звезда – лечение булимии и анорексии. Анджелина Джоли уже проходила лечение в данной клинике. Поводом для госпитализации в прошлый раз стала анорексия. Расстройство пищевого поведения врачи констатировали, когда вес актрисы подобрался к критической отметке в 35 кг. При росте 169 см – это прямая угроза для жизни.

По прогнозам специалистов, актрисе придется провести в стенах учреждения две недели. После прохождения курса лечения, если динамика будет благоприятной, она сможет вернуться на съемочную площадку.

Сейчас Анджелина занята в производстве второй части киноленты «Малефисента». Актриса играет в ней главную роль.

Напомним, что старший сын в семье Джоли и Питта приемный. Он уже достиг возраста, когда сам может решать, с кем из родителей ему лучше остаться. Кроме него у пары есть еще двое приемных детей и трое общих.

В данном процессе Анджелина требует единоличной опеки. В качестве аргумента, допускающего подобное решение судьи, актриса приводит отсутствие алиментов со стороны Брэда Питта. Актер этот факт опровергает, поясняя, что он заплатил намного больше, чем было указано в составленном ранее договоре между супругами.