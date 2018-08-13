Джоли угодила в психушку
0 0
13 августа состоится очередное заседание по делу Анджелины Джоли и Брэда Питта. Решаться будет вопрос опекунства над шестью детьми. Самой актрисы на заседании не будет. Анджелина была госпитализирована в психиатрическую клинику.
Специализация учреждения, в котором на данный момент пребывает звезда – лечение булимии и анорексии. Анджелина Джоли уже проходила лечение в данной клинике. Поводом для госпитализации в прошлый раз стала анорексия. Расстройство пищевого поведения врачи констатировали, когда вес актрисы подобрался к критической отметке в 35 кг. При росте 169 см – это прямая угроза для жизни.
По прогнозам специалистов, актрисе придется провести в стенах учреждения две недели. После прохождения курса лечения, если динамика будет благоприятной, она сможет вернуться на съемочную площадку.
Сейчас Анджелина занята в производстве второй части киноленты «Малефисента». Актриса играет в ней главную роль.
Напомним, что старший сын в семье Джоли и Питта приемный. Он уже достиг возраста, когда сам может решать, с кем из родителей ему лучше остаться. Кроме него у пары есть еще двое приемных детей и трое общих.
В данном процессе Анджелина требует единоличной опеки. В качестве аргумента, допускающего подобное решение судьи, актриса приводит отсутствие алиментов со стороны Брэда Питта. Актер этот факт опровергает, поясняя, что он заплатил намного больше, чем было указано в составленном ранее договоре между супругами.
Краткая информация об Анджелине Джоли
Имя: Анджелина Джоли
День рождения: 04.06.1975 ( возраст: 43 года )
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 173 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, режиссер
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, Анджелине стоит доверять воспитание шестерых детей? 8
Лучшие комментарии
-
Mali 13.08.18 12:47Я бы их Питту отдала. Он хоть и прикладывается к бутылке, но выглядит явно адекватнее жены.
-
Костик 13.08.18 13:04Может уже и не прикладывается. Это он в браке о безысходности с ума сходил.
-
Zvezda 13.08.18 13:48Какой шикарной теперь на ее фоне Энистон смотрится. Питт явно прогадал!
-
Белла 13.08.18 13:50Все есть у бабы, кроме мозгов.
-
Юля 13.08.18 16:57мне вот интересно откуда данные в анкете по поводу веса берут?В статье написано, что рост 169. тут же ниже пишут, что 173 и вес 56. мне кажется вес всегда берут от балды
-
111111 / 13.08.18 19:50Энистон всегда и была шикарной!
-
Юля / 13.08.18 16:57мне вот интересно откуда данные в анкете по поводу веса берут?В статье написано, что рост 169. тут же ниже пишут, что 173 и вес 56. мне кажется вес всегда берут от балды
-
Zvezda / 13.08.18 13:48Какой шикарной теперь на ее фоне Энистон смотрится. Питт явно прогадал!
-
Клава / 13.08.18 13:12НЕ родись красивой….
-
Mali / 13.08.18 12:47Я бы их Питту отдала. Он хоть и прикладывается к бутылке, но выглядит явно адекватнее жены.