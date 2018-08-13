 
 
 

 
 
На главную
 
 

Джоли угодила в психушку


0 0

13 августа состоится очередное заседание по делу Анджелины Джоли и Брэда Питта. Решаться будет вопрос опекунства над шестью детьми. Самой актрисы на заседании не будет. Анджелина была госпитализирована в психиатрическую клинику.

Специализация учреждения, в котором на данный момент пребывает звезда – лечение булимии и анорексии. Анджелина Джоли уже проходила лечение в данной клинике. Поводом для госпитализации в прошлый раз стала анорексия. Расстройство пищевого поведения врачи констатировали, когда вес актрисы подобрался к критической отметке в 35 кг. При росте 169 см – это прямая угроза для жизни.

По прогнозам специалистов, актрисе придется провести в стенах учреждения две недели. После прохождения курса лечения, если динамика будет благоприятной, она сможет вернуться на съемочную площадку.

Сейчас Анджелина занята в производстве второй части киноленты «Малефисента». Актриса играет в ней главную роль.

Напомним, что старший сын в семье Джоли и Питта приемный. Он уже достиг возраста, когда сам может решать, с кем из родителей ему лучше остаться. Кроме него у пары есть еще двое приемных детей и трое общих.

В данном процессе Анджелина требует единоличной опеки. В качестве аргумента, допускающего подобное решение судьи, актриса приводит отсутствие алиментов со стороны Брэда Питта. Актер этот факт опровергает, поясняя, что он заплатил намного больше, чем было указано в составленном ранее договоре между супругами.

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975 ( возраст: 43 года )

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

Смотреть фотографии с Анджелиной Джоли

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 13.08.2018 Теги: Анджелина Джоли

Как вы думаете, Анджелине стоит доверять воспитание шестерых детей? 8  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору