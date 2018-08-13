Бузовых ограбили
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Ольга Бузова сообщила о ЧП в семье своих родителей. Квартиру Бузовых в Санкт-Петербурге ограбили.
По словам Ольги, из дома вынесли наличные средства в разной валюте на общую сумму около 6 млн. рублей. Также злоумышленники украли несколько пар часов, украшения и многочисленные ценные подарки, которые Аня и сама Оля дарили маме.
Телеведущая рассказала, что ее мама, к счастью не пострадала. Ольга подчеркнула, что это самое главное в данной ситуации.
В правоохранительные органы семья Бузовых обратилась сразу. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по факту кражи, следствие ведется. По предварительным данным, воры проникли в жилье через окно. Найдут ли их и вернут ли награбленное, еще неизвестно.
Сама Ольга по факту материальных потерь не переживает, она отмечает, что заработает для мамы и в три раза больше. Главное для нее самой, чтобы сейчас Ирина успокоилась, отпустила произошедшую ситуацию и вернулась к прежнему образу жизни.
Напомним, что 58-летняя мама Ольги Бузовой, Ирина, на данный момент проживает в центре Санкт-Петербурга. Ее квартира расположена в одном из элитных комплексов. Жилье родителям подарила сама Ольга. Роскошный сюрприз был сделан телеведущей 2 года назад.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986 ( возраст: 32 года )
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
Вы уважаете Ольгу Бузову за помощь, которую она оказывает родителям? 5
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Скринко / 13.08.18 13:03Вот тебе и элитный комплекс. Где охрана спрашивается? Или в нашей стране элитное – это синоним слова «очень дорогое», но никак не «безопасное»?
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Fair / 13.08.18 12:44Я прям зауважала Бузову при всей моей нелюбви к ней.
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Колян / 13.08.18 12:21А у Бузовой квартира есть? Чего она тогда по съемным?
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Мирослава / 13.08.18 12:10Конечно! В этом Бузова, как ни странно, всем пример. О таких вещах модно и нужно вещать на всю страну.