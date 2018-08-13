Бузовых ограбили

Ольга Бузова сообщила о ЧП в семье своих родителей. Квартиру Бузовых в Санкт-Петербурге ограбили.

По словам Ольги, из дома вынесли наличные средства в разной валюте на общую сумму около 6 млн. рублей. Также злоумышленники украли несколько пар часов, украшения и многочисленные ценные подарки, которые Аня и сама Оля дарили маме.

Телеведущая рассказала, что ее мама, к счастью не пострадала. Ольга подчеркнула, что это самое главное в данной ситуации.

В правоохранительные органы семья Бузовых обратилась сразу. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по факту кражи, следствие ведется. По предварительным данным, воры проникли в жилье через окно. Найдут ли их и вернут ли награбленное, еще неизвестно.

Сама Ольга по факту материальных потерь не переживает, она отмечает, что заработает для мамы и в три раза больше. Главное для нее самой, чтобы сейчас Ирина успокоилась, отпустила произошедшую ситуацию и вернулась к прежнему образу жизни.

Напомним, что 58-летняя мама Ольги Бузовой, Ирина, на данный момент проживает в центре Санкт-Петербурга. Ее квартира расположена в одном из элитных комплексов. Жилье родителям подарила сама Ольга. Роскошный сюрприз был сделан телеведущей 2 года назад.