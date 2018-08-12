У Меган Маркл появилась вторая сестра

Истории о внезапном появлении новых членов семьи раньше были возможны только в сериалах для домохозяек, но теперь подобная ситуация возникла и в реальном мире, да еще и в королевской семье. Новоиспеченная герцогиня Сассекса Меган Маркл уже давно оказалась под пристальным влиянием прессы разных стран, но на этот раз зарубежные издания просто взорвались новостью о второй сестре.

Одно издание сообщило, что у него есть источники, которые подтверждают, что у Меган Маркл есть еще одна сестра со стороны отца и речь идет не о сводной по имени Саманта. Примечательно то, что тридцати восьмилетняя Лори Дэвис уже давно известна широкой публике, которая следит за семьей герцогини, однако раньше все ее называли простой знакомой отца Меган, но никак не сестрой.

Накануне стало известно, что девушка является внебрачной дочерью отца герцогини. Некоторые издания сообщают, что были времена, когда Лори и Томас довольно тесно общались и не особо скрывали это, но вскоре она одолжила у отца довольно существенную сумму денег и скрылась в неизвестном направлении. Скорее всего, после этого отношения в семье стали натянутыми.

Правда это или нет, но многие утверждают, что Дэвис страдала от наркозависимости, а также были приводы в полицию. Меган Маркл официальных заявлений по этому поводу не давала и никак не комментирует все слухи, которые печатают зарубежные СМИ. Как уже многие заметили, Меган свои отношения с родственниками предпочитает не выставлять на публичное обозрение.