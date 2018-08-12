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Алсу разочаровала фанатов снимком с празднования дня рождения сына


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Все, кто следит за творчеством и личной жизнью певицы Алсу знает, что она является образцовой матерью. Два года назад у звезды родился долгожданный сын по имени Рафаэль. Певица настолько хотела стать матерью, что ради него завершила свою карьеру и окончательно ушла с большой сцены. Личную жизнь Алсу также старается не афишировать, но совсем недавно она стала понемногу возвращаться к публичной деятельности. 

Накануне, сыну Алсу исполнилось два года, но даже это не стало поводом, чтобы показать малыша всем своим поклонникам. В интернете певица выложила только одну фотографию с празднования дня рождения. Звезда сфотографировала торт. Под фотографией красовалась надпись о том, что Алсу несказанно рада быть матерью.

  • Как бы вы поступили на месте Алсу?

Разочарованию поклонников не было предела, все рассчитывали на то, что певица покажет своего сына, однако это так и не произошло. Алсу и ее муж придерживаются твердой позиции: показывать сына в интернете они не будут, пока он не вырастет и сам не захочет стать публичной личностью. Поклонники разделились на два лагеря, одни осуждают, другие одобряют принципы звездной семьи. 

 

Алсу придерживается точно такой же позиции и в отношении старших дочерей. О Сафине и Микелле много знали со слов самой певицы, но их никто не видел на публике. Сейчас девочки уже достаточно взрослые, чтобы принимать самостоятельное решение о том, хотят ли они, чтобы их фотографии видел весь интернет. 

Краткая информация об Алсу

Имя: Алсу

Отчество: Ралифовна

День рождения: 27.06.1983 ( возраст: 35 лет )

Место рождения: г. Бугульма, Татарская АССР

Рост: 172 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 12.08.2018 Теги: Алсу

Правильно поступила Алсу, что не показала сына? 2  

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  • Света / 13.08.18 09:33
    -
    1
    +
    Согласна с Алсу, достаточно вспомнить историю Макалея Калкина. Он не справился со славой в детстве, из-за чего у него начались проблемы с наркотиками и личной жизнью. Поэтому от лишней славы в таком раннем возрасте детей следует оберегать, пусть лучше у ребенка будет обычное детство.
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  • Антонина / 12.08.18 15:43
    -
    4
    +
    Не всегда публичная жизнь положительно сказывается на психическом здоровье ребенка. Мне кажется, что Алсу правильно сделала, что не стала демонстрировать фотки своего ребенка на весь интернет. Я бы тоже так поступила, поэтому критиковать певицу не буду.
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