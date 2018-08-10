Счастлив в браке, но порно смотрю

Всегда непредсказуемый Канье Уэст (Kanye West) поделился слишком многим, появившись на шоу Джимми Киммела. Рэпер рассказал, что, несмотря на свой счастливый брак, все равно время от времени заходит на PornHub.

«Вы представляете себе свою взрослую дочь на свидании и мужчин, смотрящих на нее?» - спросил Джимми Киммел, обсуждая песню Канье Violet Crimes.

Разговор между Канье и Джимми повернул в неожиданную сторону, когда ведущий отметил, что Канье очень сосредоточен на этом моменте, несмотря на то, что Норт Уэст, дочери Уэста и Ким Кардашян, исполнилось всего пять лет.

«Некоторые могут сказать, что еще слишком рано думать об этом, - отметил Джимми. - Вы действительно представляете, как мужчины делают ее объектом своего внимания. Вы чувствуете, что ваше отношение к женщинам изменилось с тех пор, как у вас появились дочери?»

«Нет, я все так же смотрю иногда PornHub», - признался Канье с улыбкой, и они с Джимми рассмеялись.

После этого Джимми спросил певца, какие категории видео он предпочитает. «Предпочитаю темнокожих», - сказал рэпер. Но Джимми настаивал на подробностях. «Люблю, где есть смешанные пары», - ответил Канье, что не выглядит странным, учитывая его брак с Ким.

«Это повторяет вашу собственную ситуацию. Это как будто двойное самоудовлетворение, если подумать над этим», - заметил Джимми. «А можно и так? - удивился Канье, уходя от ответа. - Как вы делаете это? Мне бы не помешало такое умение».

Джимми предложил показать после шоу, но Канье отказался. Обсуждение таких откровенных тем является визитной карточкой Канье. Поэтому следующим пунктом в беседе было психическое здоровье. Джимми и Канье обсудили борьбу последнего с биполярным расстройством, и певец сказал, что хотел бы устранить непонимание, существующее вокруг этой проблемы. «Это одна из тех вещей, о которых люди предпочитают не говорить, - сказал Канье. - Я не испытываю ненависти к этому недугу, но он меняет то, как человек действительно чувствует себя. Я думаю, очень важно открыто говорить обо всех этих вещах».

Супруг Ким Кардашян ранее говорил, что «счастлив» был оказаться тогда в больнице под присмотром врачей, правда, ему было тяжело не иметь возможности видеть семью и друзей.