Премия Оскар ввела новую номинацию

Вокруг премии «Оскар» всегда разгораются крупные скандалы, достаточно вспомнить прошлогоднее вручение. В этом году будут вручать премию в совершенно новой категории – «популярный фильм». Именно появление такой неоднозначной номинации возмутило большинство пользователей сети.

Помимо появления новой категории, киноакадемия заявила о еще двух важных изменениях, которые затронули вручение «Оскара». Но пользователи подвергли критике их новую категорию, по их мнению, премию должны выдавать исключительно профессиональны в кинопроизводстве, а не сами зрители.

В социальных сетях стали сравнивать награды за «народный выбор» с аналогичными премиями на музыкальном канале MTV. Стоит отметить, что критерии, которые необходимы для вхождения кинокартины в новую номинацию, еще не определены и станут известны в ближайшее время. Многие думают, что новая категория служит лишь для привлечения зрительского внимания, поднять шум.

Прошлогоднее награждение смотрела значительно меньше людей, поэтому было принято решение создать искусственный скандал и вывести зрителей на определенные эмоции. Однако это лишь предположения. Правда это или нет, но одно можно сказать точно, у них получилось. Весь интернет пестрит неодобрительными комментариями, а все профильные ресурсы всерьез обсуждают, как данная категория скажется на всем вручении премии в целом.

Прошлая церемония награждения состоялась весной этого года, в ночь 5-го марта. В номинации «Лучший фильм» победил проект известного режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Кинокартину тепло приняли как зрители, так и критики. Фильм претендовал одновременно на 13 номинаций, но выиграл только в 4-ех. Это все равно очень хороший результат и показатель качества.