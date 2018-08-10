Премия Оскар ввела новую номинацию
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Вокруг премии «Оскар» всегда разгораются крупные скандалы, достаточно вспомнить прошлогоднее вручение. В этом году будут вручать премию в совершенно новой категории – «популярный фильм». Именно появление такой неоднозначной номинации возмутило большинство пользователей сети.
Помимо появления новой категории, киноакадемия заявила о еще двух важных изменениях, которые затронули вручение «Оскара». Но пользователи подвергли критике их новую категорию, по их мнению, премию должны выдавать исключительно профессиональны в кинопроизводстве, а не сами зрители.
В социальных сетях стали сравнивать награды за «народный выбор» с аналогичными премиями на музыкальном канале MTV. Стоит отметить, что критерии, которые необходимы для вхождения кинокартины в новую номинацию, еще не определены и станут известны в ближайшее время. Многие думают, что новая категория служит лишь для привлечения зрительского внимания, поднять шум.
Прошлогоднее награждение смотрела значительно меньше людей, поэтому было принято решение создать искусственный скандал и вывести зрителей на определенные эмоции. Однако это лишь предположения. Правда это или нет, но одно можно сказать точно, у них получилось. Весь интернет пестрит неодобрительными комментариями, а все профильные ресурсы всерьез обсуждают, как данная категория скажется на всем вручении премии в целом.
Прошлая церемония награждения состоялась весной этого года, в ночь 5-го марта. В номинации «Лучший фильм» победил проект известного режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Кинокартину тепло приняли как зрители, так и критики. Фильм претендовал одновременно на 13 номинаций, но выиграл только в 4-ех. Это все равно очень хороший результат и показатель качества.
Стоит ли оставлять новую номинацию "Популярный фильм"? 2
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Антон / 10.08.18 14:02Не думаю, что это верное решение, так как массовый зритель любит достаточно простые кинокартины. Однобокий сюжет и плоские персонажи заходят массовому зрителю гораздо чаще, чем оригинальные и драматичные проекты. Именно на это стоило бы обратить свое внимание организаторам церемонии, перед тем, как они начали вводить новую номинацию.
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София / 10.08.18 13:59А я считаю, что стоит оставить, так как люди не всегда согласны с оценками критиков. Например, если вспомнить фильм «Бойцовский клуб», его очень сильно раскритиковали, однако зрителям он так понравился, что картина быстро приобрела культовый статус. Не стоит недооценивать зрителей, ведь у него тоже есть свое чувство вкуса, поэтому данная номинация — это шаг вперед для церемонии. Конечно, это сугубо мое мнение.