Причины смерти известного мультипликатора

В начале недели, 7 августа в интернете появилась прискорбная новость о кончине известного художника. Талантливый «метр советской мультипликации» не дожил до своего 85-летия. Для многих российских аниматоров Аркадий Соломонович Шер был настоящим другом и близким товарищем.

О смерти Аркадия общественности сообщили его близкие родственники. В частности, родная сестра иллюстратора, Светлана Суворова. Она на своей официальной страничке в соц. сети написала о том, что небезызвестный художник-мультипликатор на протяжении длительного периода был тяжело болен, а также, что считает его одним из самых талантливых советских художников прошлого столетия и просто хорошим человеком.

Аркадий Шер любил свою работу и вкладывал большой труд в своих персонажей. Больше всего его знают благодаря работе над культовыми персонажами картины «Каникулы в Простоквашино». Первая серия мультфильма была полностью отрисована другим работником киностудии, который вскоре покинул проект. Над второй частью работал Аркадий Шер. В мультфильме ему пришлось переделывать многих персонажей по-своему, говорят, что почтальон и мама Дяди Федора были срисованы непосредственно с жены художника и самого Аркадия Соломоновича. Он занимался не только рисованной мультипликацией, но также был писателем.

В роли режиссёра он выступил всего один единственный раз, это был 24-й выпуск детского мультипликационного сериала «Веселая карусель». Талантливый художник-прорисовщик проработал на киностудии «Союзмультфильм» 33 года. Он работал более чем над сорока рисованными картинами.

Аркадий Шер известен такими работами как: «В стране невыученных уроков», «Приключения Васи Куролесова», «Кот, который умел петь». Владимир Попов (ведущий режиссёр советских мультипликационных фильмов) очень лестно отзывался об Аркадии Шере, примечательно, что именно в тандеме с Поповым были созданы самые известные работы Шера.