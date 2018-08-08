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Причины смерти известного мультипликатора


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В начале недели, 7 августа в интернете появилась прискорбная новость о кончине известного художника. Талантливый «метр советской мультипликации» не дожил до своего 85-летия. Для многих российских аниматоров Аркадий Соломонович Шер был настоящим другом и близким товарищем.

О смерти Аркадия общественности сообщили его близкие родственники. В частности, родная сестра иллюстратора, Светлана Суворова. Она на своей официальной страничке в соц. сети написала о том, что небезызвестный художник-мультипликатор на протяжении длительного периода был тяжело болен, а также, что считает его одним из самых талантливых советских художников прошлого столетия и просто хорошим человеком.

  • Кем для Вас был Аркадий Шер?

Аркадий Шер любил свою работу и вкладывал большой труд в своих персонажей. Больше всего его знают благодаря работе над культовыми персонажами картины «Каникулы в Простоквашино». Первая серия мультфильма была полностью отрисована другим работником киностудии, который вскоре покинул проект. Над второй частью работал Аркадий Шер.  В мультфильме ему пришлось переделывать многих персонажей по-своему, говорят, что почтальон и мама Дяди Федора были срисованы непосредственно с жены художника и самого Аркадия Соломоновича. Он занимался не только рисованной мультипликацией, но также был писателем. 

В роли режиссёра он выступил всего один единственный раз, это был 24-й выпуск детского мультипликационного сериала «Веселая карусель». Талантливый художник-прорисовщик проработал на киностудии «Союзмультфильм» 33 года. Он работал более чем над сорока рисованными картинами.

Аркадий Шер известен такими работами как: «В стране невыученных уроков», «Приключения Васи Куролесова», «Кот, который умел петь». Владимир Попов (ведущий режиссёр советских мультипликационных фильмов) очень лестно отзывался об Аркадии Шере, примечательно, что именно в тандеме с Поповым были созданы самые известные работы Шера. 


0 Не нравится 0 Нравится 08.08.2018 Теги: Аркадий Шер

А что вы думаете о смерти талантливого художника? 3  

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  • Карина / 09.08.18 13:22
    -
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    Очень жаль, что умер известный художник-мультипликатор, мне нравились его персонажи. У Аркадия был свой неповторимый стиль. Вечная ему память!
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  • Анна / 09.08.18 13:17
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    Я когда узнала о том, что известный советский мультипликатор ушел из жизни, была очень расстроена. Я считаю кончину такого великого иллюстратора невосполнимой утратой для киностудии, а также всего отечественного кинематографа.
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  • Александр / 09.08.18 13:16
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    С детства любил мультфильмы, над которыми работал Александр Шер. Отдельного внимания заслуживает «Каникулы в Простоквашино», это был мой самый любимый мультик. Жаль, что такие талантливые люди уходят из жизни раньше других. Думаю, он бы еще смог создать много интересных мультипликаций.
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