Кто довел Джастина Бибера до слез?
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Для Джастина Бибера вторник был очень эмоциональным днем. Джастин отправился в поездку по Нью-Йорку на велосипедах вместе с невестой Хейли Болдуин. Однако что-то пошло у них явно не по плану, потому что Джастина заметили плачущим.
Он сидел на скамейке, Хейли была рядом, она поглаживала его по шее и успокаивала. Джастин закрывал лицо ладонями, а по его щекам текли слезы. Вскоре после того, как он перестал плакать и они с Болдуин оказались в ресторане в Трайбеке, заплакала и Хейли. Теперь уже Джастин успокаивал свою спутницу. Неясно, что привело их в такое состояние, но позднее Хейли выложила в Insta фотографию себя с Бибером, как будто ничего не произошло.
Модель разместила черно-белый снимок, где они целуются, и подписала его: «Моя Любовь». Их эмоциональный взрыв существенно отличается от того, каким было их воскресенье, когда они, улыбаясь, гуляли по городу и даже позволили снять их во время страстного поцелуя.
В июле Бибер сделал предложение девушке, когда они вместе отдыхали на Багамах. Позднее Джастин подтвердил это в Insta. «Хотел подождать немного, прежде чем говорить что-либо, но слухи разносятся быстро, - написал он тогда. - Хейли, я безумно люблю тебя и все, что ты делаешь! Я хочу провести всю жизнь, узнавая тебя, и любить тебя терпеливо и нежно. Я обещаю быть главой семьи с честью и позволю Иисусу и Святому Духу направить нас во всех решениях, которые нам предстоят».
Источник, близкий к паре, сообщил изданию PEOPLE, что они не хотят долгого периода помолвки и уже планируют свадьбу. Утверждается, что пара много времени проводит с семьей Хейли в Нью-Йорке, все очень взволнованы предстоящими событиями и Джастин выглядит безмерно счастливым. Источник говорит, что певец расслаблен, в полной мере наслаждается жизнью, счастлив быть с Хейли и ждет не дождется, когда она станет его женой.
Ранее появились слухи, что Хейли уже не невеста. Не так давно девушка была замечена с обручальным кольцом на безымянном пальце. Поклонники тут же решили, что племянница Алека Болдуина и Джастин тайно обвенчались в церкви.
Краткая информация о Джастине Бибере
Имя: Джастин Бибер
День рождения: 01.03.1994 ( возраст: 24 года )
Место рождения: г. Стредфорд, п. Онтарио, Канада
Рост: 170 см
Вес: 62 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, актер
Фотографии
Фотографии
А вы как думаете, почему плакал певец? 4
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Виккккк / 09.08.18 15:44Ох, напали на парня, обычный певец, он и должен быть таким слащавым, это его имидж, работа, никто де не знает, какой он дома и при родных людях, все думают, что актер, который играет на сцене злодея, злодей и в жизни, также и тут, моет, в жизни он обычный парень, а в клипах просто играет роль. Не судите, да не судимы будете
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Майя / 09.08.18 15:34Я против сексизма, плакать могут как мужчины, так и женщины, мало ли, может, он такой впечатлительный. Меня наоборот трогают ранимые мужчины, я считаю, что это показатель чувственности, ну а мужественность он свою неоднократно демонстрировал, например, он однажды за девушку заступился, когда на нее наезжал ее парень. Главное это поступки, а не слова.
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Ася / 09.08.18 15:30Мне вообще он не нравится, слащавые песенки, слащавая физиономия, он старается казаться таким брутальным, даже тату по всему телу набил, а на деле его и мужчиной сложно назвать, вот даже и реветь стал, стыд и позор!
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Лотоss / 09.08.18 14:58Селену вспомнил :D