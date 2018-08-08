Кто довел Джастина Бибера до слез?

Для Джастина Бибера вторник был очень эмоциональным днем. Джастин отправился в поездку по Нью-Йорку на велосипедах вместе с невестой Хейли Болдуин. Однако что-то пошло у них явно не по плану, потому что Джастина заметили плачущим.

Он сидел на скамейке, Хейли была рядом, она поглаживала его по шее и успокаивала. Джастин закрывал лицо ладонями, а по его щекам текли слезы. Вскоре после того, как он перестал плакать и они с Болдуин оказались в ресторане в Трайбеке, заплакала и Хейли. Теперь уже Джастин успокаивал свою спутницу. Неясно, что привело их в такое состояние, но позднее Хейли выложила в Insta фотографию себя с Бибером, как будто ничего не произошло.

Модель разместила черно-белый снимок, где они целуются, и подписала его: «Моя Любовь». Их эмоциональный взрыв существенно отличается от того, каким было их воскресенье, когда они, улыбаясь, гуляли по городу и даже позволили снять их во время страстного поцелуя.

В июле Бибер сделал предложение девушке, когда они вместе отдыхали на Багамах. Позднее Джастин подтвердил это в Insta. «Хотел подождать немного, прежде чем говорить что-либо, но слухи разносятся быстро, - написал он тогда. - Хейли, я безумно люблю тебя и все, что ты делаешь! Я хочу провести всю жизнь, узнавая тебя, и любить тебя терпеливо и нежно. Я обещаю быть главой семьи с честью и позволю Иисусу и Святому Духу направить нас во всех решениях, которые нам предстоят».

Источник, близкий к паре, сообщил изданию PEOPLE, что они не хотят долгого периода помолвки и уже планируют свадьбу. Утверждается, что пара много времени проводит с семьей Хейли в Нью-Йорке, все очень взволнованы предстоящими событиями и Джастин выглядит безмерно счастливым. Источник говорит, что певец расслаблен, в полной мере наслаждается жизнью, счастлив быть с Хейли и ждет не дождется, когда она станет его женой.

Ранее появились слухи, что Хейли уже не невеста. Не так давно девушка была замечена с обручальным кольцом на безымянном пальце. Поклонники тут же решили, что племянница Алека Болдуина и Джастин тайно обвенчались в церкви.