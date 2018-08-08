Комплимент от верного друга принца Гарри

Принц Гарри имеет надежного друга, и им является Том Харди. Актер обычно не распространяется о деталях дружбы с королевской персоной, но все же рассказал кое-что в недавнем интервью журналу Esquire.

Несмотря на то, что актер старается говорить как можно меньше о принце, указывая, что их дружба носит сугубо личный характер, он не сдерживается в словах относительно Гарри. «Он просто легендарен!» - сказал актер журналу.

Вместе со своей женой Шарлоттой Райли он был на свадьбе принца с Меган Маркл. Отмечая особые отношения с принцем Гарри, Том, который сам родом из Лондона, рассказал, что вылетел напрямую из Нового Орлеана, где он снимался в фильме «Фонзо», чтобы быть рядом с Гарри в важный для него день.

Дружба Тома и Гарри длится уже много лет. В 2016 году они сфотографировались вместе во время Audi Polo Challenge, где Гарри и Уильям играли в команде Audi Ultra. Увы, друзья слишком заняты для того, чтобы проводить много времени вместе.

Харди в настоящее время очень занят продвижением его нового фильма «Веном», который появится в кинотеатрах в октябре. В этом фантастическом фильме, который является ответвлением от серии фильмов про Человека-паука, Харди играет Эдди Брока, журналиста, во время расследования сталкивающегося с инопланетным существом, которое превращает его в существо по имени Веном. А Гарри, конечно же, занят своими королевскими обязанностями. А также уделяет время молодой жене, которая с трудом адаптируется ко всем многочисленным правилам королевской семьи, указывающим на то, что можно и чего нельзя делать.