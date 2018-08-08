Комплимент от верного друга принца Гарри
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Принц Гарри имеет надежного друга, и им является Том Харди. Актер обычно не распространяется о деталях дружбы с королевской персоной, но все же рассказал кое-что в недавнем интервью журналу Esquire.
Несмотря на то, что актер старается говорить как можно меньше о принце, указывая, что их дружба носит сугубо личный характер, он не сдерживается в словах относительно Гарри. «Он просто легендарен!» - сказал актер журналу.
Вместе со своей женой Шарлоттой Райли он был на свадьбе принца с Меган Маркл. Отмечая особые отношения с принцем Гарри, Том, который сам родом из Лондона, рассказал, что вылетел напрямую из Нового Орлеана, где он снимался в фильме «Фонзо», чтобы быть рядом с Гарри в важный для него день.
Дружба Тома и Гарри длится уже много лет. В 2016 году они сфотографировались вместе во время Audi Polo Challenge, где Гарри и Уильям играли в команде Audi Ultra. Увы, друзья слишком заняты для того, чтобы проводить много времени вместе.
Харди в настоящее время очень занят продвижением его нового фильма «Веном», который появится в кинотеатрах в октябре. В этом фантастическом фильме, который является ответвлением от серии фильмов про Человека-паука, Харди играет Эдди Брока, журналиста, во время расследования сталкивающегося с инопланетным существом, которое превращает его в существо по имени Веном. А Гарри, конечно же, занят своими королевскими обязанностями. А также уделяет время молодой жене, которая с трудом адаптируется ко всем многочисленным правилам королевской семьи, указывающим на то, что можно и чего нельзя делать.
Краткая информация о Томе Харди
Имя: Том Харди
День рождения: 15.09.1977 ( возраст: 40 лет )
Место рождения: г. Лондон, Великобритания
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А вы как относитесь к дружбе? 3
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Фифи / 09.08.18 15:55А вот интересно, среди обычных людей у принца есть друзья? Потому что знаменитые актеры это все же тоже не совсем обычные люди, они тоже знаменитости, а вот есть ли у принца друзья среди офисных сотрудников или учителей? Думаю, вряд ли) Мне сложно судить о настоящей мужской дружбе, поскольку я женщина, но хочется верить, что она существует.
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Марта / 09.08.18 15:53Я даже не знала, что принцам разрешено дружить с обычными людьми, думала, они там под конвоем ходят и только светские приемы проводят, а оказывается они еще и с актерами дружбу водят, хотя Том Харди наверное хороший друг, он в жизни кажется очень настоящим, думаю, с таким можно смело дружить, он секреты не станет разбалтывать на каждом шагу.
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Софья / 09.08.18 15:50Для меня дружба это все, сейчас все обесценивается и другом считается каждый, кто зарегистрировался у тебя в друзьях, но я говорю о другом, у меня есть подруга с детства, мы с ней дружим уже 25 лет, через огонь и воду прошли вместе, вот это я называю настоящей дружбой. Но такие друзья сейчас редкость.