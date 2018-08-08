Бейонсе могла умереть
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Спустя год с лишним после рождения двух малышей Бейонсе решила рассказать своим поклонникам о реальной угрозе, которая висела над ней перед самыми родами.
Певица рассказала, что беременность ее протекала как обычно. Никаких патологий врачи не замечали, но во в третьем триместре, с приближением даты родов, организм певицы стал задерживать жидкость в критических объемах. Она моментально отекла, также у Бейонсе появились проблемы с давлением.
Сделав нужные анализы и получив плачевные результаты, специалисты прописали певице строгий постельный режим. Мера не помогла. Врачам пришлось в экстренном порядке кесарить ее раньше положенного срока.
По признанию Бейонсе, другого выбора у специалистов просто не было. Ее состояние на тот период угрожало здоровью и жизни малышей. Летальный исход был вполне реальным сценарией для самой певицы.
Сразу после оперативного вмешательства малышей забрали в отделение интенсивной терапии. В течение месяца они находились под пристальным вниманием лучших врачей. И только, когда стало понятно, что роженица восстановилась и детям ничего не угрожает, их выписали.
После откровенного признания певицы стало понятно, почему она так долго скрывала факт родов и объявила о появлении малышей через 4 недели.
Отметим, что сейчас близнецы прекрасно растут и развиваются. В начале лета Бейонсе с супругом отмечали их первый День рождения. Недавно они отправились в концертный тур, взяв с собой на гастроли всех детей.
Краткая информация о Бейонсе
Имя: Бейонсе
День рождения: 04.09.1981 ( возраст: 36 лет )
Место рождения: Хьюстон, штат Техас, США
Рост: 167 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Считаете ли вы, что признание перед гастролями певица сделала не просто так? 4
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Катя / 08.08.18 15:16к летальному исходу саму певицу - это как правильно читать? )))
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Dctv / 08.08.18 14:52Еще один наглядный пример побочки от публичности. Чтобы что-то скрыть, о чем говорить не хочется, приходится изгаляться. И все равно ведь найдутся умники, которые, сопоставив факты, найдут противоречия. Хотя о таких вещах как осложнения и болезни, если все разрешилось успешно, нужно говорить. Это вселяет веру в других, особенно отчаявшихся.
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Ната / 08.08.18 14:45Та же ерунда была. Только я не Бейонсе и никому это не надо.
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Белоцерковская / 08.08.18 14:39Что? Черный пиар от Бейонсе? Вам везде подвох мерещится? Как вы живете и с людьми общаетесь?