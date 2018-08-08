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Бейонсе могла умереть


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Спустя год с лишним после рождения двух малышей Бейонсе решила рассказать своим поклонникам о реальной угрозе, которая висела над ней перед самыми родами.

Певица рассказала, что беременность ее протекала как обычно. Никаких патологий врачи не замечали, но во в третьем триместре, с приближением даты родов, организм певицы стал задерживать жидкость в критических объемах. Она моментально отекла, также у Бейонсе появились проблемы с давлением.

Сделав нужные анализы и получив плачевные результаты, специалисты прописали певице строгий постельный режим. Мера не помогла. Врачам пришлось в экстренном порядке кесарить ее раньше положенного срока.

По признанию Бейонсе, другого выбора у специалистов просто не было. Ее состояние на тот период угрожало здоровью и жизни малышей. Летальный исход был вполне реальным сценарией для самой певицы.

Сразу после оперативного вмешательства малышей забрали в отделение интенсивной терапии. В течение месяца они находились под пристальным вниманием лучших врачей. И только, когда стало понятно, что роженица восстановилась и детям ничего не угрожает, их выписали.

После откровенного признания певицы стало понятно, почему она так долго скрывала факт родов и объявила о появлении малышей через 4 недели.

Отметим, что сейчас близнецы прекрасно растут и развиваются. В начале лета Бейонсе с супругом отмечали их первый День рождения. Недавно они отправились в концертный тур, взяв с собой на гастроли всех детей.

Краткая информация о Бейонсе

Имя: Бейонсе

День рождения: 04.09.1981 ( возраст: 36 лет )

Место рождения: Хьюстон, штат Техас, США

Рост: 167 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 08.08.2018 Теги: бейонсе

Считаете ли вы, что признание перед гастролями певица сделала не просто так? 4  

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