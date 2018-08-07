Джобс: "Ты не получишь ничего!"
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Внебрачная дочь Стива Джобса написала мемуары, выход которых анонсировало одно из американских издательств. Полностью увидеть книгу все желающие смогут в сентябре, а на данный момент читателям доступны лишь отрывки из нее. В своих воспоминаниях сорокалетняя Лиза рассказала о том, как на протяжении жизни складывались ее отношения с родным отцом.
Стив не был особо благосклонен к девочке, о чем свидетельствуют его резкие высказывания в сторону дочери и матери, а также многочисленные судебные тяжбы. В ходе последних Стив Джобс не признавал отцовство, а после добивался минимальной суммы алиментов.
Мать Лизы и Стив Джобс познакомились еще во время обучения в университете. Пара отлично проводила досуг до тех пор, пока девушка не забеременела. Молодой отец объявил, что отцом ребенка он не является, и оставил даму в положении. Первые годы Крис пришлось самостоятельно обеспечивать себя и девочку. Она работала уборщицей и официанткой.
Обиженная на Стива женщина подала в суд, в ходе которого Джобса принудили сделать тест ДНК. Произошло это в 1979 году. С результатами положительного теста будущий гений был не согласен. Он настаивал на том, что не может иметь детей, а отцом Лизы могла быть треть мужского населения США.
В законном браке Джобса с Лорен Пауэлл было трое общих детей, что еще раз доказывает нежелание Стива признавать дочь от Крис.
Спустя 4 года юридических баталий Джобсу присудили обязательную ежемесячную выплату алиментов. Сумма составила 500 долларов.
И все же, Стив поддерживал общение с дочерью. Девушка была вхожа в дом отца. По воспоминаниям Лизы, однажды она попросила его отдать свой Porsche. В тот период Джобс собирался покупать новый из-за наличия царапины на нынешнем авто. В просьбе он резко отказал, заявив: «Ты не получишь от меня ничего!»
Несмотря на столь резкие высказывания в адрес девочки, обучение в университете он оплатил полностью. Именно этот факт разделил пользователей, увидевших часть отрывков книги, на два лагеря. Одних поражала черствость Стива, другие стали подозревать в поклепе саму Лизу.
По факту, отец оказывал ей материальную поддержку и даже добровольно оплатил обучение. Не давать автомобиль было его полным правом и со стороны девушки, по мнению читателей, это походило на наглость. Также пользователи недоумевают, зачем было продолжать общаться со Стивом, если он допускал себе такие резкие высказывания в адрес матери и самой Лизы.
Краткая информация о Стиве Джобсе
Имя: Стив Джобс
День рождения: 24.02.1955 ( годы жизни: 63 года )
Дата смерти: 05.10.2011
Место захоронения: США, Калифорния, Пало Альто, кладбище Альта-Меса
Причина смерти: рак поджелудочной железы
Место рождения: г. Сан-Франциско, США
Рост: 188 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: инженер, предприниматель
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, стоило ли девушке навязываться отцу, который открыто демонстрировал неприязнь? 7
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Курука / 08.08.18 08:10Ребёнок нежеланный, а судом навязан. Явно из долга что-то оплачивал. Но больше, чем минимум необходимого не чувствовал нужным давать. Да и в рамках приличия, в своих кругах, ну стыдно иметь дочь необразованную. Но никаких плюшек от папы. К детям в браке же было другое отношение. Они явно получили и лучшие платные школы, и жили в лучшем районе, и питались лучшей едой, да и первые машинки явно папка купил, а не только универ.
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Larisa / 07.08.18 22:2463 года - это о чем? Родился в 1955, умер в 2011, ему было 56 лет. Клео, читайте, пожалуйста, что печатаете или копируете!
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Упор_на / 07.08.18 16:37Миллионы долларов были в кармане, а он за 500 долларов судится. Интересно, не стыдно было?
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Erika / 07.08.18 15:28Бесят эти вечно ноющие тетки. Не дал ей никто ничего. 40 лет! Уже сама могла бы чего добиться, например, всем назло. А нет! Это же пахать надо, а не плакаться. Все на имени папеньки паразитирует.
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Caberne / 07.08.18 12:45Странный мужик. Тест все показал, а он все равно я - не я и хата не моя. Как баба истеричная ведет себя.
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Охохо / 07.08.18 10:55Бедная, несчастная 40-летняя Лиза.....