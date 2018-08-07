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Джобс: "Ты не получишь ничего!"


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Внебрачная дочь Стива Джобса написала мемуары, выход которых анонсировало одно из американских издательств. Полностью увидеть книгу все желающие смогут в сентябре, а на данный момент читателям доступны лишь отрывки из нее. В своих воспоминаниях сорокалетняя Лиза рассказала о том, как на протяжении жизни складывались ее отношения с родным отцом.

Стив не был особо благосклонен к девочке, о чем свидетельствуют его резкие высказывания в сторону дочери и матери, а также многочисленные судебные тяжбы. В ходе последних Стив Джобс не признавал отцовство, а после добивался минимальной суммы алиментов.

Мать Лизы и Стив Джобс познакомились еще во время обучения в университете. Пара отлично проводила досуг до тех пор, пока девушка не забеременела. Молодой отец объявил, что отцом ребенка он не является, и оставил даму в положении. Первые годы Крис пришлось самостоятельно обеспечивать себя и девочку. Она работала уборщицей и официанткой.

Обиженная на Стива женщина подала в суд, в ходе которого Джобса принудили сделать тест ДНК. Произошло это в 1979 году. С результатами положительного теста будущий гений был не согласен. Он настаивал на том, что не может иметь детей, а отцом Лизы могла быть треть мужского населения США.

В законном браке Джобса с Лорен Пауэлл было трое общих детей, что еще раз доказывает нежелание Стива признавать дочь от Крис.

Спустя 4 года юридических баталий Джобсу присудили обязательную ежемесячную выплату алиментов. Сумма составила 500 долларов.

И все же, Стив поддерживал общение с дочерью. Девушка была вхожа в дом отца. По воспоминаниям Лизы, однажды она попросила его отдать свой Porsche. В тот период Джобс собирался покупать новый из-за наличия царапины на нынешнем авто. В просьбе он резко отказал, заявив: «Ты не получишь от меня ничего!»

Несмотря на столь резкие высказывания в адрес девочки, обучение в университете он оплатил полностью. Именно этот факт разделил пользователей, увидевших часть отрывков книги, на два лагеря. Одних поражала черствость Стива, другие стали подозревать в поклепе саму Лизу.

По факту, отец оказывал ей материальную поддержку и даже добровольно оплатил обучение. Не давать автомобиль было его полным правом и со стороны девушки, по мнению читателей, это походило на наглость. Также пользователи недоумевают, зачем было продолжать общаться со Стивом, если он допускал себе такие резкие высказывания в адрес матери и самой Лизы. 

Краткая информация о Стиве Джобсе

Имя: Стив Джобс

День рождения: 24.02.1955 ( годы жизни: 63 года )

Дата смерти: 05.10.2011

Место захоронения: США, Калифорния, Пало Альто, кладбище Альта-Меса

Причина смерти: рак поджелудочной железы

Место рождения: г. Сан-Франциско, США

Рост: 188 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: инженер, предприниматель

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0 Не нравится 0 Нравится 07.08.2018 Теги: Стив Джобс

Как вы считаете, стоило ли девушке навязываться отцу, который открыто демонстрировал неприязнь? 7  

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