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Дженнифер Гарнер пришлось спасать


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Еще в прошлом году сплетники обсуждали новость о распаде звездной пары Бен Аффлек (Ben Affleck) - Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner). Звезды не смогли решить противоречия и предпочли расстаться. Однако Джен не наслаждается пассивным одиночеством, она активно проводит время с детьми, причем до такой степени, что недавно ее даже пришлось спасать.

Плавание на каяке обернулось неожиданностью для Дженнифер Гарнер. Во время пребывания в Швеции с двенадцатилетней дочерью Вайолет актриса потерялась в море, и ее пришлось спасать.

О своих приключениях в Стокгольме Гарнер написала в понедельник в Insta. «Перед школой я решила провести немного времени со старшей. Потерялась ли я, плавая на каяке? Да, - написала она. - Гребли мы так сильно, как могли, на протяжении ста часов? Да. Пришлось ли нас спасать? Да».

На фотографии Гарнер и Вайолет, отцом которой является Бен Аффлек, запечатлены в лодке на фоне заката. Она также выложила фотографию с их спасителем Маттиасом. Судя по всему, иногда жизнь может повторять искусство. Ведь актриса играет в новом сериале, который расскажет о том, как путешествия в дикой природе могут завершиться неприятными происшествиями.

В июле канал HBO выпустил первый трейлер сериала «Кемпинг», который расскажет о женатой паре. Они отправляются в тщательно спланированное путешествие в дикую природу, которое нарушают силы природы, неожиданные гости и многое другое, что превращает поездку в проверку брака и дружбы.

Сериал, который является адаптацией британского одноименного сериала, появится в 2019 году. «Мы в восторге от тепла и интеллигентности, которые Дженнифер привносит в нашего главного персонажа, - сказала создатель сериала Данхем. - Это будет первое появление Гарнер в телевизионном сериале со времени триллера "Шпионка"».

Краткая информация о Дженнифере Гарнер

Имя: Дженнифер Гарнер

День рождения: 17.04.1972 ( возраст: 46 лет )

Место рождения: г. Хьюстон, штат Техас, США

Рост: 175 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса, продюсер, режиссер

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0 Не нравится 0 Нравится 07.08.2018 Теги: Дженнифер Гарнер

А вы попадали в такие ситуации? 3  

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  • Елена / 08.08.18 10:24
    -
    0
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    Активный отдых это круто, я вот люблю заниматься серфингом и подводным плаванием, а почему бы и не рисковать, это адреналин эмоции, при этом не думаю, что там был реальный риск какой-то, ведь их же спасли в итоге)
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  • Джен / 08.08.18 10:22
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    Я в таких ситуациях не была, не люблю рисковать, но мне кажется это милым, что мама и дочь так весело проводят время)
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  • Софи / 08.08.18 10:16
    -
    1
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    Мне очень нравится эта актриса, конечно, с одной стороны, приключения это здорово, но я бы вот не стала рисковать ребенком, а если бы все закончилось не так хорошо, я как мать считаю, что это безответственно, хоть мужчину бы взяли какого для страховки, знакомого или друга, а так - пожалуйста, рискуй, плыви, но ребенка зачем тащить.
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