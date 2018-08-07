Дженнифер Гарнер пришлось спасать

Еще в прошлом году сплетники обсуждали новость о распаде звездной пары Бен Аффлек (Ben Affleck) - Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner). Звезды не смогли решить противоречия и предпочли расстаться. Однако Джен не наслаждается пассивным одиночеством, она активно проводит время с детьми, причем до такой степени, что недавно ее даже пришлось спасать.

Плавание на каяке обернулось неожиданностью для Дженнифер Гарнер. Во время пребывания в Швеции с двенадцатилетней дочерью Вайолет актриса потерялась в море, и ее пришлось спасать.

О своих приключениях в Стокгольме Гарнер написала в понедельник в Insta. «Перед школой я решила провести немного времени со старшей. Потерялась ли я, плавая на каяке? Да, - написала она. - Гребли мы так сильно, как могли, на протяжении ста часов? Да. Пришлось ли нас спасать? Да».

На фотографии Гарнер и Вайолет, отцом которой является Бен Аффлек, запечатлены в лодке на фоне заката. Она также выложила фотографию с их спасителем Маттиасом. Судя по всему, иногда жизнь может повторять искусство. Ведь актриса играет в новом сериале, который расскажет о том, как путешествия в дикой природе могут завершиться неприятными происшествиями.

В июле канал HBO выпустил первый трейлер сериала «Кемпинг», который расскажет о женатой паре. Они отправляются в тщательно спланированное путешествие в дикую природу, которое нарушают силы природы, неожиданные гости и многое другое, что превращает поездку в проверку брака и дружбы.

Сериал, который является адаптацией британского одноименного сериала, появится в 2019 году. «Мы в восторге от тепла и интеллигентности, которые Дженнифер привносит в нашего главного персонажа, - сказала создатель сериала Данхем. - Это будет первое появление Гарнер в телевизионном сериале со времени триллера "Шпионка"».