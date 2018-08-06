 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Собака Кендалл Дженнер покусала ребенка


0 0

На семействе Кардашян-Дженнер появилось темное пятно. Модель Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), которая в прошлом году стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes, не смогла проконтролировать поведение своего питомца, в результате чего вышла неприятная ситуация. Как стало известно, в минувшее воскресенье доберман знаменитости покусал маленького ребенка в Лос-Анджелесе.

Маленькая девочка сидела вместе с мамой в ресторане, где была и Дженнер с собакой, сообщает издание TMZ. Клыки собаки не проткнули кожу ребенка, и мама девочки оставила ее внутри ресторана, где служащие обрабатывали место укуса льдом, а сама вышла наружу. Там она обнаружила, что Кендалл и сопровождавший ее Бен Симмонс исчезли. Они расплатились по счету и тут же ушли, не оставив матери девочки никакой контактной информации.

Говорится, что мать девочки позвонила 911 и вызвала скорую. Прибыли на вызов и полицейские, зафиксировавшие произошедшее. Дело было передано в службу по контролю за животными.

Не так давно Кендалл выложила в Insta, где у нее 90 миллионов подписчиков, фотографию, на которой она запечатлена в бикини, лежащей на шезлонге с расположившейся возле нее собакой. В комментарии она написала, что собака «выглядит милой, но может отгрызть вам голову».

Собака Кендалл - это не первый доберман-пинчер, входящий в состав знаменитого клана Кардашян-Дженнер. Роберт Кардашян имел добермана по кличке Саркис. Роберт является первым бывшим мужем матери Кендалл Крис Дженнер и отцом трех старших ее дочерей - Кортни, Ким и Хлои.

Краткая информация о Кендалле Дженнер

Имя: Кендалл Дженнер

День рождения: 03.11.1995 ( возраст: 22 года )

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 179 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: модель, телеведущая, актриса

Смотреть фотографии с Кендаллом Дженнер

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 06.08.2018 Теги: Кендалл Дженнер

А вы что думаете по поводу этого инцидента? 4  

Оставить комментарий
  • Ночя / 07.08.18 08:12
    -
    0
    +
    Доберманы псы с неуравновешенной психикой. Они истеричны и не управляемы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Майя / 06.08.18 19:15
    -
    2
    +
    Я сама владелица питбуля, знаю, какая это ответственность, ведь такая собака это как владение оружием. Начнем с того, а зачем переться в кафе с собакой, тем более такой агрессивной? Продолжим тем, почему собака без намордника в общественном месте?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Оля / 06.08.18 19:12
    -
    1
    +
    Да, у нее видимо опилки вместо мозгов, хоть ей и всего 22, но уже не маленькая, пора отвечать за свои поступки, зачем убегать, это же подло, а если с ребенком что-то случилось, она даже не убедилась, что с ней все в порядке, ну взрослеть пора, заведи тогда себе болонку, раз не можешь справиться с такой собакой.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алла / 06.08.18 19:09
    -
    1
    +
    Ну у таких уродов моральных не должно быть собак, полная безответственность, а если бы ее собака убила бы малышку, она бы тоже сбежала, ведь у нее не такса, чтобы так безответственно себя вести, если завела такую серьезную собаку, то надо контролировать ее, полное мое презрение этой девушке(((
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору