Собака Кендалл Дженнер покусала ребенка
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На семействе Кардашян-Дженнер появилось темное пятно. Модель Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), которая в прошлом году стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes, не смогла проконтролировать поведение своего питомца, в результате чего вышла неприятная ситуация. Как стало известно, в минувшее воскресенье доберман знаменитости покусал маленького ребенка в Лос-Анджелесе.
Маленькая девочка сидела вместе с мамой в ресторане, где была и Дженнер с собакой, сообщает издание TMZ. Клыки собаки не проткнули кожу ребенка, и мама девочки оставила ее внутри ресторана, где служащие обрабатывали место укуса льдом, а сама вышла наружу. Там она обнаружила, что Кендалл и сопровождавший ее Бен Симмонс исчезли. Они расплатились по счету и тут же ушли, не оставив матери девочки никакой контактной информации.
Говорится, что мать девочки позвонила 911 и вызвала скорую. Прибыли на вызов и полицейские, зафиксировавшие произошедшее. Дело было передано в службу по контролю за животными.
Не так давно Кендалл выложила в Insta, где у нее 90 миллионов подписчиков, фотографию, на которой она запечатлена в бикини, лежащей на шезлонге с расположившейся возле нее собакой. В комментарии она написала, что собака «выглядит милой, но может отгрызть вам голову».
Собака Кендалл - это не первый доберман-пинчер, входящий в состав знаменитого клана Кардашян-Дженнер. Роберт Кардашян имел добермана по кличке Саркис. Роберт является первым бывшим мужем матери Кендалл Крис Дженнер и отцом трех старших ее дочерей - Кортни, Ким и Хлои.
Краткая информация о Кендалле Дженнер
Имя: Кендалл Дженнер
День рождения: 03.11.1995 ( возраст: 22 года )
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 179 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А вы что думаете по поводу этого инцидента? 4
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Ночя / 07.08.18 08:12Доберманы псы с неуравновешенной психикой. Они истеричны и не управляемы.
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Майя / 06.08.18 19:15Я сама владелица питбуля, знаю, какая это ответственность, ведь такая собака это как владение оружием. Начнем с того, а зачем переться в кафе с собакой, тем более такой агрессивной? Продолжим тем, почему собака без намордника в общественном месте?
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Оля / 06.08.18 19:12Да, у нее видимо опилки вместо мозгов, хоть ей и всего 22, но уже не маленькая, пора отвечать за свои поступки, зачем убегать, это же подло, а если с ребенком что-то случилось, она даже не убедилась, что с ней все в порядке, ну взрослеть пора, заведи тогда себе болонку, раз не можешь справиться с такой собакой.
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Алла / 06.08.18 19:09Ну у таких уродов моральных не должно быть собак, полная безответственность, а если бы ее собака убила бы малышку, она бы тоже сбежала, ведь у нее не такса, чтобы так безответственно себя вести, если завела такую серьезную собаку, то надо контролировать ее, полное мое презрение этой девушке(((