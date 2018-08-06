Собака Кендалл Дженнер покусала ребенка

На семействе Кардашян-Дженнер появилось темное пятно. Модель Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), которая в прошлом году стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes, не смогла проконтролировать поведение своего питомца, в результате чего вышла неприятная ситуация. Как стало известно, в минувшее воскресенье доберман знаменитости покусал маленького ребенка в Лос-Анджелесе.

Маленькая девочка сидела вместе с мамой в ресторане, где была и Дженнер с собакой, сообщает издание TMZ. Клыки собаки не проткнули кожу ребенка, и мама девочки оставила ее внутри ресторана, где служащие обрабатывали место укуса льдом, а сама вышла наружу. Там она обнаружила, что Кендалл и сопровождавший ее Бен Симмонс исчезли. Они расплатились по счету и тут же ушли, не оставив матери девочки никакой контактной информации.

Говорится, что мать девочки позвонила 911 и вызвала скорую. Прибыли на вызов и полицейские, зафиксировавшие произошедшее. Дело было передано в службу по контролю за животными.

Не так давно Кендалл выложила в Insta, где у нее 90 миллионов подписчиков, фотографию, на которой она запечатлена в бикини, лежащей на шезлонге с расположившейся возле нее собакой. В комментарии она написала, что собака «выглядит милой, но может отгрызть вам голову».

Собака Кендалл - это не первый доберман-пинчер, входящий в состав знаменитого клана Кардашян-Дженнер. Роберт Кардашян имел добермана по кличке Саркис. Роберт является первым бывшим мужем матери Кендалл Крис Дженнер и отцом трех старших ее дочерей - Кортни, Ким и Хлои.