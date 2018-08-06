Развод, раздел и любовница

Желание четы известных юмористов не выставлять свою личную жизнь напоказ, реализовать не удалось. Первое заседание суда по иску о разделе совместно нажитого имущества состоится сегодня. А тем временем, про причины странного для общественности решения, заговорило близкое окружение Петросяна и Степаненко, а также адвокат юмориста Сергей Жорин.

По словам представителя юстиции, Елена и Евгений уже 15 лет не живут вместе. Все это время они состояли в официальном браке. Имущественные вопросы и сам факт развода до сих пор никого из них не волновал. Очевидно, поводом для беспокойства со стороны Елены стал Роман Петросяна с его молодой ассистенткой. Ей всего 29 лет. Зовут девушку Татьяна.

Коллеги о помощнице отзываются позитивно. Они отмечают, что она активная, целеустремленная, хорошо умеет ладить с людьми, и прекрасна как профессионал. Вашуков проговорился журналистам, что в офисе Евгения Вагановича все девушки как на подбор: молодые, интересные и без претензий на его материальные блага.

Несмотря на роман, официального предложения выйти за него замуж Евгений Татьяне не делал, и разводиться с Еленой также не спешил.

Очевидно, опыт других звезд российского шоу бизнеса, заключивших роман с молодыми, подтолкнул жену юмориста заранее подстелить себе подушку безопасности и законным путем отобрать часть принадлежащего ей имущества.

При этом Сергей Жорин утверждает, что Елена действует не совсем по закону. Женщина претендует на 80%. Адвокат недоумевает, откуда у Елены такая уверенность, что она сможет отсудить большую часть капиталов.

В этом плане Сергей и его подзащитный действуют в рамках закона. Они также подали встречный иск. Согласно его требованиям, имущество должно быть разделено поровну. Часть недвижимости и ценностей, по предварительным прогнозам, отойдет Елене, часть — Евгению, а остатки придется делить пополам.

Отметим, что состояние юмориста внушительное. По предварительным оценкам, оно составляет полтора миллиарда рублей. Евгений Ваганович владеет 10 квартирами в столице, а также имеет большую коллекцию антиквариата, которую они собирали вместе с Еленой.