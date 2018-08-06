Развод, раздел и любовница
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Желание четы известных юмористов не выставлять свою личную жизнь напоказ, реализовать не удалось. Первое заседание суда по иску о разделе совместно нажитого имущества состоится сегодня. А тем временем, про причины странного для общественности решения, заговорило близкое окружение Петросяна и Степаненко, а также адвокат юмориста Сергей Жорин.
По словам представителя юстиции, Елена и Евгений уже 15 лет не живут вместе. Все это время они состояли в официальном браке. Имущественные вопросы и сам факт развода до сих пор никого из них не волновал. Очевидно, поводом для беспокойства со стороны Елены стал Роман Петросяна с его молодой ассистенткой. Ей всего 29 лет. Зовут девушку Татьяна.
Коллеги о помощнице отзываются позитивно. Они отмечают, что она активная, целеустремленная, хорошо умеет ладить с людьми, и прекрасна как профессионал. Вашуков проговорился журналистам, что в офисе Евгения Вагановича все девушки как на подбор: молодые, интересные и без претензий на его материальные блага.
Несмотря на роман, официального предложения выйти за него замуж Евгений Татьяне не делал, и разводиться с Еленой также не спешил.
Очевидно, опыт других звезд российского шоу бизнеса, заключивших роман с молодыми, подтолкнул жену юмориста заранее подстелить себе подушку безопасности и законным путем отобрать часть принадлежащего ей имущества.
При этом Сергей Жорин утверждает, что Елена действует не совсем по закону. Женщина претендует на 80%. Адвокат недоумевает, откуда у Елены такая уверенность, что она сможет отсудить большую часть капиталов.
В этом плане Сергей и его подзащитный действуют в рамках закона. Они также подали встречный иск. Согласно его требованиям, имущество должно быть разделено поровну. Часть недвижимости и ценностей, по предварительным прогнозам, отойдет Елене, часть — Евгению, а остатки придется делить пополам.
Отметим, что состояние юмориста внушительное. По предварительным оценкам, оно составляет полтора миллиарда рублей. Евгений Ваганович владеет 10 квартирами в столице, а также имеет большую коллекцию антиквариата, которую они собирали вместе с Еленой.
Краткая информация о Евгении Петросяне
Имя: Евгений Петросян
Отчество: Ваганович
День рождения: 16.09.1945 ( возраст: 72 года )
Место рождения: Баку
Рост: 168 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Елена поступила правильно, подав на раздел имущества? 3
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Сергей / 06.08.18 13:28С таким средним юморком нахохмить на полтора лярда?!?! Я явно не там учился и не тому....
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Моника / 06.08.18 12:12Такой "мужчинка" неказистый и ужимистый и на тебе: 4 брака, миллиарды в карманах и любовница молодая в 72-то)))
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Майя / 06.08.18 10:51Конечно правильно. Джигарханян и Грачевский уже хлебнули и лишку от молодых девиц. Вот вроде всю жизнь прожили, а как малые дети не знают, что за все удовольствия платить надо. Особенно такие недоступные большинству, как молодое тело, когда сам уже одной ногой ТАМ...