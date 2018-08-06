Пинк попала в больницу

Певица Пинк отменила дополнительный концерт в Сиднее в понедельник после того, как была госпитализирована с желудочной инфекцией. Новость об этом появилась незадолго до того, как должно было начаться шоу, на которое были проданы все билеты.

«Пинк была госпитализирована в воскресенье вечером, у нее было обезвоживание, - написал в Twitter продюсер мирового тура Beautiful Trauma. - Ей была оказана помощь, и ее отпустили. Сегодня она снова попала в больницу, и у нее была диагностирована желудочная инфекция. Она останется в больнице на целый день для лечения и восстановления».

На прошлой неделе Пинк отложила первое из ее выступлений в Сиднее из-за респираторной инфекции. Появившиеся тогда фотографии Пинк с детьми на пляже вынудили некоторых поклонников сомневаться в том, действительно ли певица была больна.

Пинк тогда выступила в свою защиту в Insta и написала: «Я не должна объясняться, но сделаю это из уважения к своим поклонникам. Я тщательно составляла расписание этого тура, стараясь сделать его как можно лучше для моих детей и в то же время создавая лучшее, самое тяжелое и красивое шоу, какое только у меня было. Этот перерыв на пляже был в расписании с 2017 года, чтобы дать мне время выйти из отеля и провести время с детьми».

Она рассказала и о состоянии своего здоровья. «Во время австралийского тура я уже дважды заболевала, но в первый раз мне удалось удержаться, - написала она. - Во второй раз два доктора побывали у меня, выписали мне антибиотики и стероиды, аэрозоли для носа и горла. Добавьте к этому, что каждую ночь приходится подниматься к плачущим детям и успокаивать их».

Джастин Тимберлейк выступил в защиту Пинк. «Как артист, которому дважды довелось делить сцену с Пинк, я могу сказать, что сложно найти более трудолюбивую, талантливую и благодарную своим поклонникам певицу. И теперь, сам будучи родителем в туре, обожая своих поклонников и желая подарить им невероятные переживания, сам страдая от травмы и инфекции, пытаясь одновременно быть таким отцом, каким я должен быть, я могу сказать только одно: снимите шляпу».

В этом году Пинк уже заболевала перед важным мероприятием. В феврале она пела гимн на Супербоуле, будучи больной гриппом.