Пинк попала в больницу
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Певица Пинк отменила дополнительный концерт в Сиднее в понедельник после того, как была госпитализирована с желудочной инфекцией. Новость об этом появилась незадолго до того, как должно было начаться шоу, на которое были проданы все билеты.
«Пинк была госпитализирована в воскресенье вечером, у нее было обезвоживание, - написал в Twitter продюсер мирового тура Beautiful Trauma. - Ей была оказана помощь, и ее отпустили. Сегодня она снова попала в больницу, и у нее была диагностирована желудочная инфекция. Она останется в больнице на целый день для лечения и восстановления».
На прошлой неделе Пинк отложила первое из ее выступлений в Сиднее из-за респираторной инфекции. Появившиеся тогда фотографии Пинк с детьми на пляже вынудили некоторых поклонников сомневаться в том, действительно ли певица была больна.
Пинк тогда выступила в свою защиту в Insta и написала: «Я не должна объясняться, но сделаю это из уважения к своим поклонникам. Я тщательно составляла расписание этого тура, стараясь сделать его как можно лучше для моих детей и в то же время создавая лучшее, самое тяжелое и красивое шоу, какое только у меня было. Этот перерыв на пляже был в расписании с 2017 года, чтобы дать мне время выйти из отеля и провести время с детьми».
Она рассказала и о состоянии своего здоровья. «Во время австралийского тура я уже дважды заболевала, но в первый раз мне удалось удержаться, - написала она. - Во второй раз два доктора побывали у меня, выписали мне антибиотики и стероиды, аэрозоли для носа и горла. Добавьте к этому, что каждую ночь приходится подниматься к плачущим детям и успокаивать их».
Джастин Тимберлейк выступил в защиту Пинк. «Как артист, которому дважды довелось делить сцену с Пинк, я могу сказать, что сложно найти более трудолюбивую, талантливую и благодарную своим поклонникам певицу. И теперь, сам будучи родителем в туре, обожая своих поклонников и желая подарить им невероятные переживания, сам страдая от травмы и инфекции, пытаясь одновременно быть таким отцом, каким я должен быть, я могу сказать только одно: снимите шляпу».
В этом году Пинк уже заболевала перед важным мероприятием. В феврале она пела гимн на Супербоуле, будучи больной гриппом.
Краткая информация о Пинке
Имя: Пинк
День рождения: 08.09.1979 ( возраст: 38 лет )
Место рождения: г. Дойлстаун, Пенсильвания, США
Рост: 163 см
Вес: 59 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится Пинк? 5
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Суси / 06.08.18 19:36Ну с таким образом жизни, как у нее, сложно бывает проследить за тем, что тебе дают из еды, сама же не будешь все надраивать.
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Зоя / 06.08.18 19:34Хочу сказать только одно, хватит жрать всякую гадость, я вот тщательно мою фрукты и овощи с содой, пью качественную воду, пока никакой инфекции
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Ася / 06.08.18 19:32Я обожаю Пинк, она мой кумир и идол, а Джастин прав, несмотря не череду неприятностей со здоровьем она пытается продолжать, что-то делать, двигаться дальше, умница)
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Рита / 06.08.18 19:29Я не очень люблю музыку, которую она играет, но уважаю ее как женщину и мать, она трудолюбивая, с этим никто не спорит, тем более я уверена, что она не врет и действительно болела, какой ей смысл, она не выглядит легкомысленной певичкой, малыш у нее классный на фотке) А вот прическа ее мне не нравится, вот изменить бы ей что-то в себе, было бы интереснее.
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Светик / 06.08.18 19:24Я не пойму, в чем проблема, ее подозревают во лжи? Ну не знаю, какой смысл е