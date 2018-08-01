Место казни Рикарда Карстарка выставлено на продажу

Знаменитый замок, многие залы которого хорошо знакомы поклонникам «Игры престолов» выставлен на продажу. Имение располагается в северной части Ирландии. Цена его внушительна.

Нынешние владельцы замка хотят получить за него 656 тысяч долларов. Это значительная сумма по меркам Европы. Примерно во столько же обойдется покупка недвижимости в Лондоне.

Высокий ценник лишь немногим уступает элитным домам Лос-Анджелеса.

В случае покупки новым владельцам достанется поместье с историей. Замок был возведен в середине XIX века. Изначально это было имение графского семейства Госфорд. Немногим позже, в период Второй мировой войны, здание использовали в качестве временного жилья для военных. По окончании боевых действий из замка сделали гостиницу, которая до сих пор функционирует.

На сегодняшний день недвижимость представляет собой многоуровневые квартиры в количестве 6 штук. Потолки в здании сводчатые, в каждой квартире имеются камины, сохранившиеся с момента возведения замка.

Имение пользуется спросом у туристов и поклонников культового сериала. Они приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть место казни Рикарда Карстарка.