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Место казни Рикарда Карстарка выставлено на продажу


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Знаменитый замок, многие залы которого хорошо знакомы поклонникам «Игры престолов» выставлен на продажу. Имение располагается в северной части Ирландии. Цена его внушительна.

Нынешние владельцы замка хотят получить за него 656 тысяч долларов. Это значительная сумма по меркам Европы. Примерно во столько же обойдется покупка недвижимости в Лондоне.

Высокий ценник лишь немногим уступает элитным домам Лос-Анджелеса.

В случае покупки новым владельцам достанется поместье с историей. Замок был возведен в середине XIX века. Изначально это было имение графского семейства Госфорд. Немногим позже, в период Второй мировой войны, здание использовали в качестве временного жилья для военных. По окончании боевых действий из замка сделали гостиницу, которая до сих пор функционирует.

На сегодняшний день недвижимость представляет собой многоуровневые квартиры в количестве 6 штук. Потолки в здании сводчатые, в каждой квартире имеются камины, сохранившиеся с момента возведения замка.

 

Имение пользуется спросом у туристов и поклонников культового сериала. Они приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть место казни Рикарда Карстарка. 


0 Не нравится 0 Нравится 01.08.2018 Теги: Игра престолов

Вам нравится замок? 3  

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  • Прагматик / 01.08.18 16:25
    -
    0
    +
    Замок-то нравится, чисто внешне. А по факту в нем сыро и темно. Еще плюс попробуй эту дуру протопи зимой. Как ни крути, а север Ирландии даст о себе знать. Наверняка еще и территория внушительная прилагается.. Он будет выгоден только в коммерческих целях и то не факт. Выйдет последний сезон Игр и все... Скоро о замке забудут. Не зря его на продажу выставили.
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  • Бро / 01.08.18 14:31
    -
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    Кто б мою хибарку снял? Я бы тоже потом ее продал за пару сотен тыщ долларов. По-божески просил бы.
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