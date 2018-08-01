Суд вынес приговор Тимати и Криду

Сегодня состоялось слушание по делу об административном нарушении, обвиняемыми в котором выступили Тимати и Егор Крид. Исполнители 21 июня устроили импровизированный концерт в центре столице, который привел к образованию пробки на Большой Дмитровке.

В здание суда реперы прибыли в сопровождении адвоката звезд Сергея Жорина. Каждому из них после чтения материалов дела было дано слово.

Тимати выступил с речью, которую читал с экрана своего смартфона. По словам исполнителя, импровизированное выступление длилось всего лишь семь минут, а машина, на крыше которой реперы зачитывали тексты, была припаркована на тротуаре и проезжую часть не перегораживала. Именно эти аргументы он привел в качестве оправдания за нарушение закона. Также музыкант отметил, что людям, наблюдавшим за мини-концертом, выступление понравилось.

В защиту подопечных высказался и Жорин. По словам адвоката, во время Чемпионата мира по футболу стихийные скопления большого количества людей происходили повсеместно, а потому нарушения со стороны звезд незначительны и суд может обойтись замечанием.

Доводы обвиняемых и адвоката представителя суда не убедили и оба репера понесли заслуженное наказание.

Согласно законодательству каждому исполнителю предстоит выплатить по 20 тысяч рублей.