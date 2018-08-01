 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Суд вынес приговор Тимати и Криду


0 0

Сегодня состоялось слушание по делу об административном нарушении, обвиняемыми в котором выступили Тимати и Егор Крид. Исполнители 21 июня устроили импровизированный концерт в центре столице, который привел к образованию пробки на Большой Дмитровке.

В здание суда реперы прибыли в сопровождении адвоката звезд Сергея Жорина. Каждому из них после чтения материалов дела было дано слово.

Тимати выступил с речью, которую читал с экрана своего смартфона. По словам исполнителя, импровизированное выступление длилось всего лишь семь минут, а машина, на крыше которой реперы зачитывали тексты, была припаркована на тротуаре и проезжую часть не перегораживала. Именно эти аргументы он привел в качестве оправдания за нарушение закона. Также музыкант отметил, что людям, наблюдавшим за мини-концертом, выступление понравилось.

В защиту подопечных высказался и Жорин. По словам адвоката, во время Чемпионата мира по футболу стихийные скопления большого количества людей происходили повсеместно, а потому нарушения со стороны звезд незначительны и суд может обойтись замечанием.

Доводы обвиняемых и адвоката представителя суда не убедили и оба репера понесли заслуженное наказание.

 

Согласно законодательству каждому исполнителю предстоит выплатить по 20 тысяч рублей.

Краткая информация о Тимати

Имя: Тимати

Отчество: Ильдарович

День рождения: 15.08.1983 ( возраст: 34 года )

Место рождения: Москва

Рост: 169 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: рэпер

Смотреть фотографии с Тимати

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 01.08.2018 Теги: Тимати

Вы согласны с решением суда? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору