Суд вынес приговор Тимати и Криду
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Сегодня состоялось слушание по делу об административном нарушении, обвиняемыми в котором выступили Тимати и Егор Крид. Исполнители 21 июня устроили импровизированный концерт в центре столице, который привел к образованию пробки на Большой Дмитровке.
В здание суда реперы прибыли в сопровождении адвоката звезд Сергея Жорина. Каждому из них после чтения материалов дела было дано слово.
Тимати выступил с речью, которую читал с экрана своего смартфона. По словам исполнителя, импровизированное выступление длилось всего лишь семь минут, а машина, на крыше которой реперы зачитывали тексты, была припаркована на тротуаре и проезжую часть не перегораживала. Именно эти аргументы он привел в качестве оправдания за нарушение закона. Также музыкант отметил, что людям, наблюдавшим за мини-концертом, выступление понравилось.
В защиту подопечных высказался и Жорин. По словам адвоката, во время Чемпионата мира по футболу стихийные скопления большого количества людей происходили повсеместно, а потому нарушения со стороны звезд незначительны и суд может обойтись замечанием.
Доводы обвиняемых и адвоката представителя суда не убедили и оба репера понесли заслуженное наказание.
Согласно законодательству каждому исполнителю предстоит выплатить по 20 тысяч рублей.
Краткая информация о Тимати
Имя: Тимати
Отчество: Ильдарович
День рождения: 15.08.1983 ( возраст: 34 года )
Место рождения: Москва
Рост: 169 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: рэпер
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Мот / 01.08.18 16:33Фу-фу-фу... какой дешевый пиар. всего по 20-ке на "звезду"... чОткая Блэкстар Мафия и их заява на гангста)))
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омг! / 01.08.18 16:11Тимати Ильдарович - даже для клео перебор. невероятно просто
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Катя_89 / 01.08.18 15:04Очередной пиар. Он даже текст поленился выучить для суда, Обалдеть,,, И вообще,что такое для Крида и Тимати 20 тысяч. Всеэто показуха курам на смех, лучше бы уже не позорились и не задерживали.
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Swim / 01.08.18 13:51Ну, наказали, так наказали)))