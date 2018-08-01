Новый дуэт покоряет Голливуд

Новый дуэт матери и дочери готов покорить Голливуд. Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) и ее 15-летняя дочь Кэрис появятся в сентябрьском номере журнала Town&Country, где Кэрис впервые блеснет на обложке. Выглядит при этом девушка не менее роскошно, чем ее великолепная мама.

Дуэт уже позировал для журнала Modern Swan, где Кэрис, как представитель нового поколения голливудских знаменитостей, появилась вместе со своим дедушкой Кирком Дугласом, которому исполнился 101 год, мамой Кэтрин Зета-Джонс и отцом Майклом Дугласом.

Кэрис не скрывает, что нередко заглядывает в гардероб своей матери, она признает ее «иконой стиля», сама Кэтрин говорит о том, что у ее дочери уникальный собственный стиль, чем она немало гордится.

«Она современная, но у нее есть вкус и стиль, - говорит Кэтрин. - Никогда не было такого, чтобы я повернулась и сказала: "Кэрис, это немного неподходящее". Однажды она захотела ромпер, который ей понравился, а я спросила ее, не слишком ли он длинный. Она тогда сказала мне, что я единственная в мире мать 15-летней девочки, которая считает, что ромпер должен быть короче».

Несмотря на то, что она выросла со звездными родителями, у которых есть «Оскары», она прекрасно понимает мир вокруг. «Мои родители провели превосходную работу со мной, чтобы я не потеряла чувства реальности, - признается она. - Они говорили: посмотри вокруг, жизнь, которую ты ведешь - необычна».

«Я очень горжусь манерами дочери, - говорит Кэтрин. - Нет ничего хуже, чем выросший в привилегированном обществе ребенок с плохими манерами. Я муштровала их, как в военном лагере».

Всего от Майкла Дугласа, которому исполнилось 73 года, у актрисы двое детей: у нее еще есть 17-летний сын Дилан. Кэтрин верит, что дети последуют по стопам родителей, она надеется, что они сделают не менее превосходную карьеру в шоу-бизнесе.