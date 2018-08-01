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Дженнифер Энистон о великом предназначении


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Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) не так давно развелась с Джастином Теру (Justin Theroux), но многие светские обозреватели отметили, что при этом у Джен сохраняется прекрасное настроение. Актриса рассказала в интервью изданию InStyle, что она не чувствует себя печальной и сердце ее не разбито после разрыва с Джастином.

Прошло уже полгода с тех пор, как Джастин и Энистон объявили о своем разрыве, теперь же Дженнифер рассказывает некоторые подробности случившегося. «Совершенной глупостью выглядят слухи о том, что "Джен не может удержать мужчину" или "Джен отказывается иметь ребенка, потому что она слишком эгоистична и занята карьерой", - говорит звезда. - Или о том, что я вся в печали и страдаю от разбитого сердца».

Прежде всего, актриса настаивает на том, что никакого разбитого сердца у нее нет, она считает, что женщине вовсе необязательно иметь детей, чтобы вести полную и счастливую жизнь. «Все это всего лишь домыслы, - сказала она. - Никто не знает о том, что творится за закрытыми дверьми. И никто не думает, какими болезненными могут быть эти слухи для меня и моих родителей. На женщин оказывают давление, чтобы они становились матерьми, а если они не хотят рожать, то их считают едва ли не ущербными. Может быть, мое назначение на этой планете - не просто увеличить население. Может быть, есть другие вещи, которые я должна совершить?»

Дженнифер и Джастин объявили о своем расставании в феврале после двух лет брака. В совместном заявлении, опубликованном HollywoodLife, пара лично сообщила о разрыве, чтобы пресечь слухи. Они также сказали, что решение было принято мирно и спокойно и они останутся добрыми друзьями, сохраняющими уважение и теплые чувства друг к другу.

В окружении звезды подтвердили, что разрыв с Теру для актрисы был вовсе не таким мучительным, как развод с красавчиком Брэдом Питтом. Облегчило ситуацию еще и то, что пара заключила в свое время брачный контракт.

Краткая информация о Дженнифере Энистон

Имя: Дженнифер Энистон

День рождения: 11.02.1969 ( возраст: 49 лет )

Место рождения: Калифорния, США

Рост: 165 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 01.08.2018 Теги: Дженнифер Энистон

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