Реалити-шоу Линдси Лохан на MTV

В понедельник MTV объявило, что реалити-шоу Линдси Лохан скоро появится в эфире. Премьера «Пляжного клуба Лохан» (рабочее название) состоится в 2019 году, а снимать его начнут уже на этой неделе, на греческом Миконосе.

Актриса уже выпустила короткий тизер. «Я присоединилась к семье MTV, меня зовут Линдси Лохан, - говорит она в клипе, который появился в понедельник в эфире Good Morning America. - Приготовьтесь!»

Согласно MTV, реалити-шоу будет рассказывать о том, как Линдси работает над расширением своей бизнес-империи. Пляжный домик Лохан будет днем рестораном, а ночью - клубом и станет третьим коммерческим предприятием Линдси на греческих островах, вслед за ночным клубом в Афинах и пляжным домиком на Родосе.

Лохан возглавит команду специалистов, которым предстоит доказать свои опыт и способности в течение сезона.

«Пляжный домик Лохан предложит зрителям VIP-доступ в одно из самых эксклюзивных мест в мире, покажет, что происходит за кулисами предприятия и как молодая и удачная предпринимательница руководит своей империей, - говорит Нина Диас, президент программного развития MTV. - Мы рады тому, что у нас появился такой креативный и влюбленный в свое дело партнер, как Линдси, который поможет нам рассказать об этом интригующем бизнесе посредством ее бренда».

В минувшие выходные Лохан развлекалась со своей подружкой Тиффани Трамп на Миконосе. Неясно, появится ли Трамп в шоу, но она не единственная знаменитость, которая была замечена вместе с Линдси за последнее время.

В свое время Линдси считалась одной из самых скандальных девушек Голливуда. Но Линдси одумалась, занялась бизнесом, уехала из США. А недавно она заявила в одном из интервью, что к прошлому возврата нет.