Реалити-шоу Линдси Лохан на MTV
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В понедельник MTV объявило, что реалити-шоу Линдси Лохан скоро появится в эфире. Премьера «Пляжного клуба Лохан» (рабочее название) состоится в 2019 году, а снимать его начнут уже на этой неделе, на греческом Миконосе.
Актриса уже выпустила короткий тизер. «Я присоединилась к семье MTV, меня зовут Линдси Лохан, - говорит она в клипе, который появился в понедельник в эфире Good Morning America. - Приготовьтесь!»
Согласно MTV, реалити-шоу будет рассказывать о том, как Линдси работает над расширением своей бизнес-империи. Пляжный домик Лохан будет днем рестораном, а ночью - клубом и станет третьим коммерческим предприятием Линдси на греческих островах, вслед за ночным клубом в Афинах и пляжным домиком на Родосе.
Лохан возглавит команду специалистов, которым предстоит доказать свои опыт и способности в течение сезона.
«Пляжный домик Лохан предложит зрителям VIP-доступ в одно из самых эксклюзивных мест в мире, покажет, что происходит за кулисами предприятия и как молодая и удачная предпринимательница руководит своей империей, - говорит Нина Диас, президент программного развития MTV. - Мы рады тому, что у нас появился такой креативный и влюбленный в свое дело партнер, как Линдси, который поможет нам рассказать об этом интригующем бизнесе посредством ее бренда».
В минувшие выходные Лохан развлекалась со своей подружкой Тиффани Трамп на Миконосе. Неясно, появится ли Трамп в шоу, но она не единственная знаменитость, которая была замечена вместе с Линдси за последнее время.
В свое время Линдси считалась одной из самых скандальных девушек Голливуда. Но Линдси одумалась, занялась бизнесом, уехала из США. А недавно она заявила в одном из интервью, что к прошлому возврата нет.
Краткая информация о Линдси Лохан
Имя: Линдси Лохан
День рождения: 02.07.1986 ( возраст: 32 года )
Место рождения: Нью-Йорк, США
Рост: 165 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актриса, певица, автор песен, модельер, модель
Фотографии
Фотографии
А вы бы стали смотреть такое реалити-шоу? 3
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Анка / 30.07.18 21:48Неужели такое шоу будет хоть кому-то интересно? По-моему, это самолюбование какое-то с ее стороны, вот. посмотрите, какая я успешная, удачная, превратить это еще и в шоу, а в чем ее дело реальное, мне все это непонятно. Лучше бы уж пела.
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Марта / 30.07.18 21:45Всем людям дается шанс измениться, вопрос, смогут ли они им воспользоваться, хорошо, если что-то сейчас ее занимает так, что она готова держаться, но виднее будет, не скатится ли она, когда удача будет не на ее стороне. А вот смотреть такое шоу я точно не буду, не для меня такая лабуда.
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Маки / 30.07.18 21:42Я не люблю ее, хотя MTV мне нравится смотреть, может, шоу будет и интересным, надо посмотреть, будет видно в будущем.