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Реалити-шоу Линдси Лохан на MTV


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В понедельник MTV объявило, что реалити-шоу Линдси Лохан скоро появится в эфире. Премьера «Пляжного клуба Лохан» (рабочее название) состоится в 2019 году, а снимать его начнут уже на этой неделе, на греческом Миконосе.

Актриса уже выпустила короткий тизер. «Я присоединилась к семье MTV, меня зовут Линдси Лохан, - говорит она в клипе, который появился в понедельник в эфире Good Morning America. - Приготовьтесь!»

Согласно MTV, реалити-шоу будет рассказывать о том, как Линдси работает над расширением своей бизнес-империи. Пляжный домик Лохан будет днем рестораном, а ночью - клубом и станет третьим коммерческим предприятием Линдси на греческих островах, вслед за ночным клубом в Афинах и пляжным домиком на Родосе.

Лохан возглавит команду специалистов, которым предстоит доказать свои опыт и способности в течение сезона.

«Пляжный домик Лохан предложит зрителям VIP-доступ в одно из самых эксклюзивных мест в мире, покажет, что происходит за кулисами предприятия и как молодая и удачная предпринимательница руководит своей империей, - говорит Нина Диас, президент программного развития MTV. - Мы рады тому, что у нас появился такой креативный и влюбленный в свое дело партнер, как Линдси, который поможет нам рассказать об этом интригующем бизнесе посредством ее бренда».

В минувшие выходные Лохан развлекалась со своей подружкой Тиффани Трамп на Миконосе. Неясно, появится ли Трамп в шоу, но она не единственная знаменитость, которая была замечена вместе с Линдси за последнее время.

В свое время Линдси считалась одной из самых скандальных девушек Голливуда. Но Линдси одумалась, занялась бизнесом, уехала из США. А недавно она заявила в одном из интервью, что к прошлому возврата нет.

Краткая информация о Линдси Лохан

Имя: Линдси Лохан

День рождения: 02.07.1986 ( возраст: 32 года )

Место рождения: Нью-Йорк, США

Рост: 165 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актриса, певица, автор песен, модельер, модель

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0 Не нравится 0 Нравится 30.07.2018 Теги: линдси лохан

А вы бы стали смотреть такое реалити-шоу? 3  

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  • Анка / 30.07.18 21:48
    -
    0
    +
    Неужели такое шоу будет хоть кому-то интересно? По-моему, это самолюбование какое-то с ее стороны, вот. посмотрите, какая я успешная, удачная, превратить это еще и в шоу, а в чем ее дело реальное, мне все это непонятно. Лучше бы уж пела.
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  • Марта / 30.07.18 21:45
    -
    0
    +
    Всем людям дается шанс измениться, вопрос, смогут ли они им воспользоваться, хорошо, если что-то сейчас ее занимает так, что она готова держаться, но виднее будет, не скатится ли она, когда удача будет не на ее стороне. А вот смотреть такое шоу я точно не буду, не для меня такая лабуда.
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  • Маки / 30.07.18 21:42
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    0
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    Я не люблю ее, хотя MTV мне нравится смотреть, может, шоу будет и интересным, надо посмотреть, будет видно в будущем.
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