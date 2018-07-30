Люк Скайуокер горюет
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Поклонники киносаги «Звездные войны» ликуют. Марк Хэмилл (Mark Hamill) возвращается к франшизе, в новой картине появится даже Кэрри Фишер. Поскольку актриса умерла, то в новом фильме будут использованы отснятые ранее кадры. Актер же счел должным воздать почести коллеге перед его возвращением в картину.
В воскресенье актер выложил твит о его возвращении к франшизе и разместил фотографии, на которых он запечатлен с Фишер во время съемок, пишет издание People.
«Горько приступать к последней главе моей истории без нее - она действительно незаменима, - написал он. - Я нахожу некоторое успокоение в том, что ее никто не заменит и что ей было бы приятно услышать те слова любви, которые пришли со всего мира в ответ на новости».
Марк заявил о том, что в пятницу Disney и Lucasfilm объявили официальный актерский состав девятого фильма космической саги, в нем указана Кэрри Фишер в роли Леи. Согласно объявлению студии, работа над новым фильмом начнется 1 августа, в нем будут использованы не вошедшие в предыдущую картину «Пробуждение силы» кадры с актрисой.
Режиссер Джей Джей Абрамс, который написал сценарий фильма, сказал следующее: «Мы безгранично любим Кэрри Фишер. Задача закончить сагу Скайуокеров без нее была для нас непростой. Мы не собирались брать других актрис или использовать компьютерную графику. С одобрения и благословления ее дочери Билли мы нашли возможность воздать честь Кэрри в роли Леи в девятом эпизоде, используя материал, отснятый еще для седьмого эпизода».
Напомним, Фишер скончалась в декабре 2016 года в возрасте 60 лет от сердечного приступа.
Краткая информация о Марке Хэмилле
Имя: Марк Хэмилл
День рождения: 25.09.1951 ( возраст: 66 лет )
Место рождения: г. Окленд, США
Рост: 170 см
Вес: 67 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
А вы что скажете о жесте Хэмилла? 3
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Уля / 30.07.18 21:11Мне тоже надоели повторы, вот уже совсем не могу смотреть фильмы про супергероев, но вот "Звездные войны" у меня в отдельном меню, их я согласна смотреть вечно, молодцы, что решили не брать новую актрису, это бы испортило картину. С нетерпением жду продолжения, хоть что-то интересное в этом году.
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Вайолет / 30.07.18 20:20Мне жаль эту актрису, но люди, остановитесь, куда вы штампуете эти фильмы, ну уже надоело, ну сколько можно, это уже чистой воды зарабатывание денег на ностальгии, ну снимите что-нибудь новое, что-нибудь оригинальное, устала я от повторов.
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Аннет / 30.07.18 20:17Мне очень было печально, когда я узнала о смерти этой актрисы, ведь все мы выросли на этой саге, я помню ранние картины, где Марк и Кэрри такие еще молодые, но с другой стороны это хорошо, что так почтят ее память, что не взяли другую актрису, это достойно. Ну а я лично уже жду продолжения, очень уж я люблю эти фильмы.