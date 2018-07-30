Люк Скайуокер горюет

Поклонники киносаги «Звездные войны» ликуют. Марк Хэмилл (Mark Hamill) возвращается к франшизе, в новой картине появится даже Кэрри Фишер. Поскольку актриса умерла, то в новом фильме будут использованы отснятые ранее кадры. Актер же счел должным воздать почести коллеге перед его возвращением в картину.

В воскресенье актер выложил твит о его возвращении к франшизе и разместил фотографии, на которых он запечатлен с Фишер во время съемок, пишет издание People.

«Горько приступать к последней главе моей истории без нее - она действительно незаменима, - написал он. - Я нахожу некоторое успокоение в том, что ее никто не заменит и что ей было бы приятно услышать те слова любви, которые пришли со всего мира в ответ на новости».

Марк заявил о том, что в пятницу Disney и Lucasfilm объявили официальный актерский состав девятого фильма космической саги, в нем указана Кэрри Фишер в роли Леи. Согласно объявлению студии, работа над новым фильмом начнется 1 августа, в нем будут использованы не вошедшие в предыдущую картину «Пробуждение силы» кадры с актрисой.

Режиссер Джей Джей Абрамс, который написал сценарий фильма, сказал следующее: «Мы безгранично любим Кэрри Фишер. Задача закончить сагу Скайуокеров без нее была для нас непростой. Мы не собирались брать других актрис или использовать компьютерную графику. С одобрения и благословления ее дочери Билли мы нашли возможность воздать честь Кэрри в роли Леи в девятом эпизоде, используя материал, отснятый еще для седьмого эпизода».

Напомним, Фишер скончалась в декабре 2016 года в возрасте 60 лет от сердечного приступа.