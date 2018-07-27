Приянка Чопра обрадовала поклонников
0 0
Приянка Чопра (Priyanka Chopra) и Ник Джонас (Nick Jonas) обручились. А ведь этот вопрос волновал их поклонников на протяжении двух месяцев. Звезда явно их обрадовала этой новостью.
Индийская актриса и американская поп-звезда встречаются с мая, по данным издания PEOPLE, они обручились в Лондоне на прошлой неделе, когда Чопра праздновала свой 36-й день рождения. Источник, близкий к паре, сообщил изданию, что они невероятно счастливы. Другой источник, близкий к Джонасу, сообщил, что его друзья и семья никогда не видели его таким счастливым, все они очень рады за него. Сообщается, что он очень серьезно подходит к своим отношениям с Приянкой.
Индийский режиссер Али Аббас Зафар намекнул на следующий шаг пары, написав в Twitter, что Чопра не появится в его фильме Бхарат. «Да, Приянка Чопра не будет сниматься в Бхарате, и причина этого особенная. Она рассказала нам о происходящем в ее жизни, и мы очень рады за нее».
В последнее время Приянка и Джонас становились все ближе. Она присутствовала на свадьбе его кузины Рэйчел Тамбурелли в Нью-Джерси. На церемонии были братья Ника Фрэнки и Кевин, а также их родители. «Это очень важно, что Ник привез с собой Приянку, - говорил тогда изданию друг Джонаса. - Он встречался с разными женщинами за последние годы, но ни к кому не подходил так серьезно. Ник и Приянка действительно любят друг друга, и его семье было приятно узнать ее поближе».
В июне Ник и Приянка побывали в Индии, где встретились с ее матерью. Сама Приянка также готова стать матерью. «Я из тех, кто живет сегодняшним днем, - говорила она в интервью PEOPLE. - Самое большее, на сколько я заглядываю в будущее - пара месяцев. Но в ближайшие десять лет я точно хочу иметь детей. Мне очень нравятся дети, и я хочу иметь своих».
Джонасы один за другим оказываются обрученными. Брат Ника Джо и его невеста Софи Тернер, известная по «Игре Престолов», объявили о своей помолвке в октябре 2017 года. Лидер группы DNCE и звезда популярного сериала (Софи играет роль Сансы Старк) встречались с конца 2016 года.
Краткая информация о Приянке Чопра
Имя: Приянка Чопра
День рождения: 18.07.1982 ( возраст: 36 лет )
Место рождения: Джамшедпур, Индия
Рост: 175 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: актриса, модель
Фотографии
Фотографии
А вы присоединяетесь к поздравлениям? 5
-
Элна / 28.07.18 18:04Приянка Чопра — индийская актриса, модель и певица. Победительница конкурса Мисс Мира 2000. С 2015 года играет главную роль в американском телесериале «Куантико». Родилась: 18 июля 1982 г. (возраст 36 лет), Джамшедпур, Индия Рост: 1,65 м РОСТ 165 , А НЕ 175...
-
Тута / 27.07.18 21:07Ну это вы загнули, количество разводов у звезд просто зашкаливает, а уж про измены я вообще молчу, вот именно, что это все красивая картинка, а в реальности браки намного крепче, да и принцев обычных тоже предостаточно, и не всегда им красавицы нужны, скорее умные и успешные женщины, а вот это уже от вас зависит, а не от природы.
-
Елена / 27.07.18 21:04Ну конечно, она такая красивая, моделью была, почему бы ему не относиться к ней трепетно, таким красивым все, весь мир к их ногам, а вот как быть нам, простым женщинам, а ведь нам тоже сказки хочется и неземной любви. Чтобы на руках носили и боготворили. Но почему-то нет этого в реальности, только картинки с обложки и смотришь с завистью.
-
Никольски / 28.07.18 10:12На самом деле нает, что у никто не знает, что у них происходит реально.Думаю, что любовь очень даже земная. Я немного знакома с миром моды и фотомоделий..Там особо счастливых нет.. Ну, а себе , если так уж не получается свою собственная жизнь, можно при современных условиях тучу картинок счастья настрогать. И ими забить инстаграм. Тысячи лайков сразу завистников. В принципе, что они и делают).
-
-
Янус / 27.07.18 21:00Я рада за них, она очень талантливая актриса и заслужила быть счастливой, возможно, она уже и детей планирует, раз отказалась от съемок, ну пора уже. Она, насколько я знаю, имеет связи и в королевской семье, Меган Маркл ее подруга же, она даже на свадьбе ее была, думаю, ей беспокоиться о своем звездном будущем не стоит.