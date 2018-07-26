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Мэри Поппинс Букингемского дворца


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Рядом с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой в любое время находится их собственная Мэри Поппинс - Мария Тереза Туррион Борралло. Доверенная няня живет вместе с семьей в Кенсингтонском дворце, помогая Кейт и Уильяму с тремя детьми, включая младшего, трехмесячного принца Луи.

«Мария безумно любит детей, - рассказал изданию PEOPLE источник, близкий к королевской семье. - Она может быть строгой и несгибаемой, но в то же время она мягкая и любящая».

Борралло была замечена наслаждающейся летней жарой вместе с Джорджем и Шарлоттой, она каталась вместе с ними на велосипедах и наслаждалась отдыхом в парке возле Кенсингтонского дворца. Няня также стояла, присматривая за детьми, когда они наблюдали пролет боевых самолетов во время празднования столетия королевских ВВС из окна Букингемского дворца. Их родители наслаждались зрелищем со знаменитого дворцового балкона вместе с королевой, принцем Гарри и Меган Маркл.

Борралло часто присутствует на различных официальных мероприятиях, нередко носит при этом традиционную униформу Норлендского колледжа, университета, где она обучалась тому, как ухаживать за детьми. Формальная униформа, отличающаяся от «практичной», в которую входят синие брюки, свитер и рубашка, выглядит вполне в стиле Мэри Поппинс: платье в стиле пятидесятых, перчатки, коричневая обувь и шляпа.

Борралло была на свадьбе Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса в мае 2017 года. В униформе она присутствовала и на крещении принцессы Шарлотты в 2015, где они с королевой обменялись улыбками, поправляя одеяло малышки. Была Борралло и на свадьбе Гарри и Меган, где занималась с крестной дочерью Гарри, и была замечена на входе в часовню Святого Георга с малышкой на руках. Уроженка Испании, Борралло сопровождает своих подопечных и во время путешествия за границей. Так, именно во время визита королевской пары в Новую Зеландию и Австралию няня впервые оказалась на снимках, вызвав интерес к своей персоне.

Краткая информация о Принце Уильяме

Имя: Принц Уильям

День рождения: 21.06.1982 ( возраст: 36 лет )

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 191 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: герцог Кембриджский

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2 Не нравится 1 Нравится 26.07.2018 Теги: принц Уильям Кейт Миддлтон

А вы как относитесь к королевской семье? 5  

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  • Кристинка83 / 27.07.18 11:58
    -
    0
    +
    а у нас бы тоже могла бы быть монархия и династия Романовых устраивала приtvs/ и вообще круто было бы...
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  • Инна / 26.07.18 20:08
    -
    2
    +
    Ну зато она безбедно живет, во дворце, ну а одиночество понятие относительное, может, она не может иметь своих детей и ей там все в радость.
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  • Ольга / 26.07.18 20:05
    -
    0
    +
    Интересно, по каким критериям отбирается королевская няня, там наверное куча всяких условностей должна быть, скорее всего, это должна быть одинокая женщина, которая посвятит себя чужим детям, на самом деле, незавидная участь, мне ее жалко.
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  • Аля / 26.07.18 20:01
    -
    3
    +
    Ну монархия тоже имеет право на существование, а мне вот нравятся все эти церемонии, все такое чопорное, правильное, Англия - рай для педантов)) Правда, няня больно у них страшная, видимо, специально подыскивали, чтобы мужа не увела, Мэри Поппинс хоть красивой была) И веселой, песенки пела, а эта вряд ли))
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  • Лайка / 26.07.18 19:46
    -
    -1
    +
    Я не понимаю, почему все так с ними носятся, ведь они номинально торчат у власти, ничего особо не решая, буквально как предмет мебели, извините, но почему мы до сих пор хватаемся за какие-то старые обычаи, ведь сейчас уже 21 век вроде, мне эта королевская семейка уже надоела.
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