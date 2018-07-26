Элтон Джон о бесполезной помощи
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Элтон Джон (Elton John) рассказал о своих отношениях с Джорджем Майклом, признавая, что сделал много попыток помочь ему, когда он сражался со своей зависимостью от наркотиков.
В интервью Channel4News Элтон сказал: «Я пытался окружить его заботой. Я пытался помочь ему, но невозможно помочь тому, кто не хочет сам помочь себе. Я знаю это, потому что и сам когда-то был в таком положении. Уже 28 лет я ничего не употребляю. Когда я принимал что-то и люди говорили мне, что я поступаю неправильно, меня это только злило, и я, как правило, либо просил их уйти, либо делал то же самое, но в грубой манере».
Говоря о Джордже, Элтон Джон отметил: «Я понимаю Джорджа. Когда я сказал кое-что, а он потом дал огромное интервью, говоря, что я должен заткнуться, я понимаю, почему у него была такая реакция».
В 1991 году Элтон Джон записал с Джорджем свою песню Don't Let The Sun Go Down On Me, и она стала большим хитом.
Упомянул Элтон и собственную борьбу с зависимостью. «Это ужасная вещь, - сказал он. - В настоящее время у меня есть пара друзей, которые переживают зависимость, и я знаю, что нельзя ничего сделать, пока человек сам не скажет, что должен сделать что-нибудь и что ему нужна помощь. Мне понадобилось 16 лет, чтобы прийти к этому».
Джордж Майкл умер в Рождество 2016 года. Элтон тогда тяжело переживал смерть друга и выложил их совместную фотографию в Insta. «Я глубоко шокирован, - написал он тогда. - Я потерял дорогого друга, который был добрейшим, щедрым человеком и великолепным артистом».
Краткая информация об Элтоне Джоне
Имя: Элтон Джон
День рождения: 25.03.1947 ( возраст: 71 год )
Место рождения: Пиннер, Англия
Рост: 172 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: рок-певец, пианист, композитор
Фотографии
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А вы сталкивались с подобными ситуациями? 5
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Omela / 27.07.18 18:08Наркомание - это болезнь по дурости. А вернее дурость в чистом виде. Сколько я (к несчастью) в своем городе этих наркош перевидала...Эти недолюди ради дозы на все способны. Считаю, что принудительное лечение - самое подходящее. И вобще, заблокировать поток наркоты в страны. Сложно, но можно. В соседнем городе с моим мэр хорошо и быстро решил этот вопрос, вы не поверите как...просто запретил кавказцам там селиться и наркоманов нет! Вот и все.
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Элоиза / 26.07.18 20:22Я слушала их песню совместную и плакала, так жалко, что умер такой талант, не знаю, может, надо было его силком запереть в клинике, как человека, который не в состоянии себя контролировать, может, что-то можно было сделать. У меня, к счастью, в окружении нет наркоманов, но я знаю, что это очень распространенное заболевание не только среди звезд.
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Марта / 26.07.18 20:20А он прав, нельзя помочь тому, кто сам не хочет жить, ему не стоит так убиваться, он действительно не мог предотвратить его гибель, обидно, когда уходят талантливые люди, но мы сами куем свою судьбу, поэтому тут нечего сокрушаться.
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Анна / 26.07.18 20:14Почему-то очень многие знаменитости, особенно певцы, страдают от наркотической зависимости, видимо, не выдерживают испытания славой, либо сильная эмоциональная нагрузка, и они не выдерживают, в общем, грустно все это, жалко, когда талантливые люди умирают по своей глупости.