Ксению Собчак обманули в Таиланде

Ксения Собчак любит путешествовать по миру. А теперь она в поездки берет еще и подрастающего сына. Казалось бы, сплошная семейная идиллия… Только вот своими последними каникулами, которые она провела c семьей в Таиланде, Ксения не довольна.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 6 Апр 2018 в 11:59 PDT

Как заявила Ксения на фестивале Esquire Weekend в беседе с Сергеем Минаевым, владельцы отеля обманули ее. Они выслали фото с прекрасным песчаным пляжем, однако действительность оказалась далека от красивой картинки.

«Я всегда заранее и очень внимательно выбираю отель. В итоге администрация прислала мне снимки райского пляжа в Таиланде. Я сразу представила, как растянусь на белоснежном песочке и отдохну. Вот только по приезду выяснилось, что пляж у отеля ужасный. Какие-то камни, похож на старые заброшенные пляжи где-нибудь в Крыму», - заявила телеведущая.

Как выяснилось позднее, пляж, который Ксении прислали на фото владельцы отеля, существует, но он в получасе езды от отеля. Собчак была возмущена этим фактом, поскольку с маленьким ребенком далеко ездить проблематично.

«Оказывается, что к отелю каждое утро приезжает лодка, и на ней можно переправиться на остров с этим пляжем. Там и песок красивый, и виды. Вообще круто. У нас маленький ребенок на руках, а тут лодка», - посетовала Ксения.

Однако Собчак отчаиваться не стала, несмотря на неприятные сюрпризы, она постаралась хорошо отдохнуть с мужем и сыном. А милые фото с отдыха она не забывала публиковать в соцсетях, чем очень порадовала поклонников, пишет издание StarHit.