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Кэтрин Зета-Джонс поделилась семейной радостью


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Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) празднует важный день в истории ее семьи. В понедельник ее сын Дилан отправился на выпускной вечер. И актриса не скрыла свою радость от поклонников, опубликовав семейное фото.

 

Сыну Майкла Дугласа (Michael Douglas) и Кэтрин уже почти 18 лет, и он заканчивает школу. Актриса выложила чудесную фотографию, где изображены ее сын, муж и она сама. И все они улыбаются в камеру. На снимке Дилан выглядит роскошно в смокинге и бабочке.

«Гордый выпускник! - написала Кэтрин в комментарии к фотографии. - Выпускной не за горами! Так горжусь тобой Дилан! Впереди колледж!»

Кэтрин нередко выкладывает в соцсети видео и фото. Так, в марте она разместила видео, где видно, как задорно она танцует с сыном на пляже, наслаждаясь каникулами в Доминикане. «Потанцуем? - подписала Кэтрин то видео. - Лови момент». Во время отдыха она сделала множество снимков, на одном из которых она и Майкл страстно целуются на фоне океана. На другой фотографии видно, как Дилан и его сестра Керис обнимаются, плавая.

Дети звездной пары намерены пойти по стопам родителей. «Они каждое лето ездят в лагерь, играют в мюзиклах и театральных постановках, - рассказывает Кэтрин. - Им все это нравится. У меня была прекрасная жизнь в этом бизнесе. Я знаю все трудности, и как мало тех, кому удается достичь успеха. Но я думаю, что у них есть талант и есть решимость двигаться к своей цели».

 



2 Не нравится 2 Нравится 28.05.2018 Теги: Кэтрин Зета-Джонс Майкл Дуглас

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