 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Светлана Бондарчук выставила тело напоказ


2 2

Светлана Бондарчук отлично знает правила выбора стильных нарядов. На это не значит, что звезда забыла о модных экспериментах. На днях Светлана продемонстрировала довольно необычный наряд из коллекции дизайнера Яны Расковаловой.

В Insta Бондарчук опубликовала фото на котором позирует в примерочной в почти прозрачном платье с декольте. И похоже наряд создан из плотного полиэтилена. «Платьев много не бывает», - написала звезда.

 

Публикация от Sveta R (@a030aa)

Мнения поклонников разделились: «Тот случай, когда очень...», «Симпатичная клееночка. Это когда нужно только голову помыть под душем скоренько? Хорошая идея», «Это из разряда, то ли платье, то ли нет...».

Ранее Светлана говорила о своем стиле следующим образом: «Как можно охарактеризовать мой стиль? Если честно, никогда об этом не задумывалась. Наверное, расслабленная нескучная классика. Свои выходы в свет не планирую. Я вообще следую правилу: «Никогда не говори никогда». Помню, раньше я была уверена, что никогда не надену короткие юбки и каблуки, но вот, прошло время, и многое, как вы видите, изменилось».

 

Публикация от Sveta R (@a030aa)

Кстати, сейчас у Бондарчук роман с молодым фотографом Владимиром Табуновым. Не все одобряют связь Светланы, но, похоже, даму мало интересует мнение окружающих.

Ранее мы писали:

Светлана Бондарчук не страдает от одиночества. Дама наслаждается жизнью. 

Божена Рынска намекнула на причину развода пары Бондарчук. По данным колумнистки, инициатором разрыва стала Светлана.

Светлана Бондарчук: «Не поддавайтесь отчаянию». Дама цитирует мать Терезу. 


2 Не нравится 2 Нравится 26.05.2018 Теги: Светлана Бондарчук

Читайте также

 

Вам нравится наряд By Yana на Светлане? 0  

Оставить комментарий

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору