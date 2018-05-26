Светлана Бондарчук выставила тело напоказ

Светлана Бондарчук отлично знает правила выбора стильных нарядов. На это не значит, что звезда забыла о модных экспериментах. На днях Светлана продемонстрировала довольно необычный наряд из коллекции дизайнера Яны Расковаловой.

В Insta Бондарчук опубликовала фото на котором позирует в примерочной в почти прозрачном платье с декольте. И похоже наряд создан из плотного полиэтилена. «Платьев много не бывает», - написала звезда.

Публикация от Sveta R (@a030aa) 24 Май 2018 в 11:33 PDT

Мнения поклонников разделились: «Тот случай, когда очень...», «Симпатичная клееночка. Это когда нужно только голову помыть под душем скоренько? Хорошая идея», «Это из разряда, то ли платье, то ли нет...».

Ранее Светлана говорила о своем стиле следующим образом: «Как можно охарактеризовать мой стиль? Если честно, никогда об этом не задумывалась. Наверное, расслабленная нескучная классика. Свои выходы в свет не планирую. Я вообще следую правилу: «Никогда не говори никогда». Помню, раньше я была уверена, что никогда не надену короткие юбки и каблуки, но вот, прошло время, и многое, как вы видите, изменилось».

Публикация от Sveta R (@a030aa) 14 Апр 2018 в 8:09 PDT

Кстати, сейчас у Бондарчук роман с молодым фотографом Владимиром Табуновым. Не все одобряют связь Светланы, но, похоже, даму мало интересует мнение окружающих.

Ранее мы писали:

Божена Рынска намекнула на причину развода пары Бондарчук. По данным колумнистки, инициатором разрыва стала Светлана.