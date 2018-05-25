Саша Плющенко готовит необычную программу

Пятилетний Саша Плющенко мечтает пойти по стопам отца, мальчик много тренируется, недавно завоевал золотую медаль на соревнованиях по фигурному катанию. А сейчас Саша готовит новую программу «Посвящение Майклу Джексону».

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 25 Май 2018 в 1:33 PDT

Яна Рудковская написала в Insta сына от его имени пост: «Хореограф Анастасия ставит мне новую программу «Посвящение Майклу Джексону». Каждое утро в 7 утра я уже на льду. Мне очень сложно, так как я обкатываю новые коньки, и они пока очень жесткие и неудобные. Я мечтал о черных коньках, как у папы! В Японии буду катать 2 программы - и Crazy Frog, и новую. Пока это только наработки, но я уверен, что в будущем она должна Вас впечатлить, ведь я работаю каждый день на льду по 3 часа».

К сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко всегда было повышенное внимание. Некоторые его излишне критикуют, а кто-то считает, что ребенок обязательно многого добьется. Ведь юный фигурист упорно работает для достижения результата, каждый день тратит несколько часов на тренировки, не считая гимнастических и других упражнений, пока другие дети играют в видеоигры или смотрят мультфильмы. Саша живет фигурным катанием и не хочет покидать каток, когда заканчиваются тренировки.

Родителей не раз обвиняли в том, что они жестоко обращаются с ребенком, требуя от него невозможного и лишая детства. Однако мальчик действительно увлечен фигурным катанием, поэтому о принуждении тут сложно говорить. Ранее Яна Рудковская говорила, что они внушают наследнику быть целеустремленным, чтобы стать чемпионом, и не допускают никаких поблажек и сюсюканья, ведь у них растет мужчина.