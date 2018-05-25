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Кто отец второй наследницы Лободы?


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Певица Светлана Лобода принимает поздравления с рождением второй дочери. Девочка родилась на днях в Лос-Анджелесе и сейчас мама и новорожденная чувствуют себя прекрасно. Светские обозреватели же тем временем гадают, кто отец?

О беременности Светланы стало известно в начале года, сама же артистка подтвердила сообщения в марте. В апреле певица отправилась в Лос-Анджелесе и в последний месяц занималась работой над новыми композициями.

Вчера стало известно о рождении девочки и Лободу поспешили поздравить коллеги и поклонники. «Дорогая Света! Поздравляю с таким радостным и долгожданным событием в твоей красивой жизни – рождением дочки! Здоровья, счастья и долгой жизни!», – написал в соцсетях Филипп Киркоров.

Имя отца ребенка артистка предпочитает не называть, но есть предположение, что им стал 55-летний солист Rammstein Тилль Линдеманн.

 

Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Впрочем, ясновидящая и таролог Галина Янко в беседе с журналистами сказала, что предположения не верны. «С тем мужчиной (отцом ребенка) Светлана вместе жить не будет. У них сплошное недопонимание, и по судьбе их отношения уже исчерпаны. Впоследствии они будут просто хорошо общаться, так как их связывает ребенок».

«Когда Светлана выпишется из роддома, журналисты увидят отца ее второго ребенка. И это совсем не тот человек, о котором пишут СМИ. Это мужчина, с которым у Светланы раньше были отношения», - добавляет таролог.

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2 Не нравится 1 Нравится 25.05.2018 Теги: Светлана Лобода

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