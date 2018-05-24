Бузова получила титул «Самая стильная звезда»
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Накануне в Москве прошла уже традиционная церемония вручения наград Topical Style Awards 2018. Церемонию проводит Оксана Федорова и на этот раз Оксана не смогла не отметиь Ольгу Бузову. Правда, Бузова оказалась не слишком довольна.
Ольга получила награду в номинации «Самая стильная девушка в России» и принимая статуэтку звезда произнесло довольно длинную в речь, в которой заметила что сегодня она - одна из самых завидных невест России и вполне могла бы получить награды и в других номинациях. Впрочем, в Insta Бузова все же написала: «Безумно приятно. Спасибо Оксане Федоровой, что поддерживаешь меня и отмечаешь мои заслуги уже столько лет! Очень благодарна тебе».
Подписчики поспешили поздравить девушку, но некоторые не удержались от саркастических комментариев: «Самая стильная женщина России по версии журнала "Мурзилка" и "Крокодил" среди вымышленных персонажей», «На вкус и цвет товарища нет, законодатели моды и стилисты плачут», «Стильная? Спасибо Федоровой. Вот если б модный критик поддержал и отметил».
Также среди лауреатов премии оказалась Ксения Бородина, победившая в номинации «Инста-дива года».
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