Бузова получила титул «Самая стильная звезда»

Накануне в Москве прошла уже традиционная церемония вручения наград Topical Style Awards 2018. Церемонию проводит Оксана Федорова и на этот раз Оксана не смогла не отметиь Ольгу Бузову. Правда, Бузова оказалась не слишком довольна.

Ольга получила награду в номинации «Самая стильная девушка в России» и принимая статуэтку звезда произнесло довольно длинную в речь, в которой заметила что сегодня она - одна из самых завидных невест России и вполне могла бы получить награды и в других номинациях. Впрочем, в Insta Бузова все же написала: «Безумно приятно. Спасибо Оксане Федоровой, что поддерживаешь меня и отмечаешь мои заслуги уже столько лет! Очень благодарна тебе».

Публикация от buzcoin (@buzcoin.one) 24 Май 2018 в 2:05 PDT

Подписчики поспешили поздравить девушку, но некоторые не удержались от саркастических комментариев: «Самая стильная женщина России по версии журнала "Мурзилка" и "Крокодил" среди вымышленных персонажей», «На вкус и цвет товарища нет, законодатели моды и стилисты плачут», «Стильная? Спасибо Федоровой. Вот если б модный критик поддержал и отметил».

Также среди лауреатов премии оказалась Ксения Бородина, победившая в номинации «Инста-дива года».

Публикация от LUXIOGEL•КРАСНОДАР•СОЧИ (@luxiogel.krasnodar) 24 Май 2018 в 1:57 PDT

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