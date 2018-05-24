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Бузова получила титул «Самая стильная звезда»


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Накануне в Москве прошла уже традиционная церемония вручения наград Topical Style Awards 2018. Церемонию проводит Оксана Федорова и на этот раз Оксана не смогла не отметиь Ольгу Бузову. Правда, Бузова оказалась не слишком довольна.

Ольга получила награду в номинации «Самая стильная девушка в России» и принимая статуэтку звезда произнесло довольно длинную в речь, в которой заметила что сегодня она - одна из самых завидных невест России и вполне могла бы получить награды и в других номинациях. Впрочем, в Insta Бузова все же написала: «Безумно приятно. Спасибо Оксане Федоровой, что поддерживаешь меня и отмечаешь мои заслуги уже столько лет! Очень благодарна тебе».

 

Публикация от buzcoin (@buzcoin.one)

Подписчики поспешили поздравить девушку, но некоторые не удержались от саркастических комментариев: «Самая стильная женщина России по версии журнала "Мурзилка" и "Крокодил" среди вымышленных персонажей», «На вкус и цвет товарища нет, законодатели моды и стилисты плачут», «Стильная? Спасибо Федоровой. Вот если б модный критик поддержал и отметил».

Также среди лауреатов премии оказалась Ксения Бородина, победившая в номинации «Инста-дива года».

Ранее мы писали:

Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.

Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.



0 Не нравится 1 Нравится 24.05.2018 Теги: Ольга Бузова

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