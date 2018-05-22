 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анна Калашникова обустраивает апартаменты в Испании


2 0

Анна Калашникова долгое время была героиней светской хроники, пока у нее были непростые отношения с Прохором Шаляпиным. Позднее пара рассталась. Анна сейчас работает и одновременно воспитывает ребенка, но при этом девушка не забывает об отдыхе. Благо теперь Анне есть где отдыхать. Недавно актриса и модель приобрела квартиру в курортной зоне Испании.

Анна сообщила изданию «7 Дней», что недавно вернулась из Испании, куда ездила на неделю, чтобы обустроить новую квартиру. «Приобрела ее, чтобы вся моя семья могла проводить там время на летних каникулах. Конечно, обустроить квартиру, чтобы в ней было и красиво, и уютно, непросто. Но это очень приятные хлопоты и к тому же творческий процесс, где можно проявить свой вкус. Кстати, в этот приезд я успела сделать очень много. Не только купила различные элементы декора, но и одобрила мебель вместе с дизайнером, который помогает мне делать квартиру».

Анна пробыла в Испании всего неделю, но успела, помимо ремонта, еще покупаться и позагорать. Также она сообщила, что стала там подыскивать сыну футбольную секцию, дабы приобщить его к этому виду спорта.

Стоит напомнить, что недвижимость в Испании имеют многие российские знаменитости. Например, Валерий Леонтьев в 2008 году стал хозяином роскошного особняка в Испании, в Аликанте. Звездное жилище, по оценкам экспертов, обошлось певцу в 3 млн евро. Вилла имеет 4 спальни и огромный бассейн.

 



0 Не нравится 2 Нравится 22.05.2018 Теги: Анна Калашникова

Читайте также

 

А вам нравится отдыхать в Испании? 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору