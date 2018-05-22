Анна Калашникова обустраивает апартаменты в Испании

Анна Калашникова долгое время была героиней светской хроники, пока у нее были непростые отношения с Прохором Шаляпиным. Позднее пара рассталась. Анна сейчас работает и одновременно воспитывает ребенка, но при этом девушка не забывает об отдыхе. Благо теперь Анне есть где отдыхать. Недавно актриса и модель приобрела квартиру в курортной зоне Испании.

Анна сообщила изданию «7 Дней», что недавно вернулась из Испании, куда ездила на неделю, чтобы обустроить новую квартиру. «Приобрела ее, чтобы вся моя семья могла проводить там время на летних каникулах. Конечно, обустроить квартиру, чтобы в ней было и красиво, и уютно, непросто. Но это очень приятные хлопоты и к тому же творческий процесс, где можно проявить свой вкус. Кстати, в этот приезд я успела сделать очень много. Не только купила различные элементы декора, но и одобрила мебель вместе с дизайнером, который помогает мне делать квартиру».

Анна пробыла в Испании всего неделю, но успела, помимо ремонта, еще покупаться и позагорать. Также она сообщила, что стала там подыскивать сыну футбольную секцию, дабы приобщить его к этому виду спорта.

Стоит напомнить, что недвижимость в Испании имеют многие российские знаменитости. Например, Валерий Леонтьев в 2008 году стал хозяином роскошного особняка в Испании, в Аликанте. Звездное жилище, по оценкам экспертов, обошлось певцу в 3 млн евро. Вилла имеет 4 спальни и огромный бассейн.