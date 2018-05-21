Волочкова сравнила себя с Кшесинской

Премьера фильма «Матильда» осенью прошлого года стала одной из самых скандальных в российском кинематографе. И сейчас Анастасия Волочкова решила напомнить о картине в честь дня рождения Николая II.

В конце прошлой недели бывшая прима согласилась прочесть дневники Кшесинской в эфире радио «Комсомольская правда» и без сравнений не обошлось. «Мне кажется, у нас с этой балериной много общего. Я сделаю это от души», — сообщила Анастасия в специально видеоролике, опубликованном в Insta, Причем в видео Волочкова позирует на фоне портрета, изображающего ее с Николаем II. Комментарии к посту балерина предусмотрительно отключила.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Май 2018 в 1:45 PDT

Напомним, на прошлой неделе, после публикации Анастасией очередной серии провокационных снимком и сообщении о расставании артистки с бойфрендом Михаилом Логиновым ситуацию прокомментировал специалист-сексолог.

По словам врача, у Волочковой проявляются признаки нимфомании. «Мне кажется, Настя – типичная нимфоманка. Тем более, возраст у нее подходящий. Ей не важны внешний вид мужчины, его возраст, финансовое положение. Она и сама готова заплатить мужчине, лишь бы он был состоятельным в сексуальном плане», – цитировало эксперта издание Dni.ru.

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