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Собчак «офигела» от собственного сына


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Возможно, в прошлом она без особого восторга относилась к детям. Но сегодня Ксения Собчак - почти что примерная мама. Она неподдельно радуется успехам своего единственного (пока) сына и не стесняется гордо сообщать об этом.

Ксения опубликовала в Insta видео «заплыва» полуторагодовалого Платона в бассейне. В ролике видно как мальчик самостоятельно ныряет и довольно шустро плывет. «Офигеть!», - слышен возглас Ксении.

«Рубрика #Мойсынгений. Раньше терпеть не могла таких мамаш, а теперь сама стала такой. Философский закон диалектики отрицания отрицания в действии!», - написала звезда.

Подписчики поспешили порадоваться за Собчак, хотя были и те, кто напомнил о том как звезда называла детей «гаденышами»: «Да, Ксюш, скоро в графе "род деятельности" будете писать: любящая жена любимого мужа и мама сыночка», «И правда офигеть, я бы так не рискнула», «Круто! Молодцы родители. Платон - чемпион! Большой, как папа. Умный, как мама».

Ранее Ксения уже публиковала снимки сына в бассейне - Собчак с супругом решили, что осваивать искусство плавания Платону следует с самого раннего возраста. Кстати, еще совсем недавно хейтеры упрекали звезду за наплевательское отношение к ребенку и называли «кукушкой». Поводом для недовольства стал отдых Собчак без сына в Европе после предвыборной президентской кампании.

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0 Не нравится 3 Нравится 21.05.2018 Теги: Ксения Собчак

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