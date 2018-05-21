Собчак «офигела» от собственного сына

Возможно, в прошлом она без особого восторга относилась к детям. Но сегодня Ксения Собчак - почти что примерная мама. Она неподдельно радуется успехам своего единственного (пока) сына и не стесняется гордо сообщать об этом.

Ксения опубликовала в Insta видео «заплыва» полуторагодовалого Платона в бассейне. В ролике видно как мальчик самостоятельно ныряет и довольно шустро плывет. «Офигеть!», - слышен возглас Ксении.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 20 Май 2018 в 9:08 PDT

«Рубрика #Мойсынгений. Раньше терпеть не могла таких мамаш, а теперь сама стала такой. Философский закон диалектики отрицания отрицания в действии!», - написала звезда.

Подписчики поспешили порадоваться за Собчак, хотя были и те, кто напомнил о том как звезда называла детей «гаденышами»: «Да, Ксюш, скоро в графе "род деятельности" будете писать: любящая жена любимого мужа и мама сыночка», «И правда офигеть, я бы так не рискнула», «Круто! Молодцы родители. Платон - чемпион! Большой, как папа. Умный, как мама».

Ранее Ксения уже публиковала снимки сына в бассейне - Собчак с супругом решили, что осваивать искусство плавания Платону следует с самого раннего возраста. Кстати, еще совсем недавно хейтеры упрекали звезду за наплевательское отношение к ребенку и называли «кукушкой». Поводом для недовольства стал отдых Собчак без сына в Европе после предвыборной президентской кампании.

Читайте также:

Собчак: «Надо использовать любую возможность». Как Ксения собирается баллотироваться в президенты?

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.