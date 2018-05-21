Резо Гигинеишвили поблагодарил экс-супругу

Брак Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили в прошлом году дал трещину. Дочь знаменитого кинематографиста подала на развод, и звездной пары не стало. Однако звезды продолжают общаться ради детей, а сегодня, в день их рождения, актриса и режиссер снова стали единым целым, будто не расставались.

У Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили подрастают дочка Нина и сын Иван. Малыши родились в один день. И сегодня счастливые родители поздравили их с праздником – сначала лично, а потом в Insta. А Резо даже поблагодарил экс-супругу за то, что она подарила ему таких чудесных наследников: «Надя, спасибо тебе, поздравляю нас с днем рождения котят!»

Актриса выложила в Insta снимок с детьми и оставила трогательный комментарий: «21 мая — самый счастливый и самый сложный день в моей жизни! Сегодня им исполняется 7 и 5 лет! Даже весь год не смогли поделить и решили делить один день. На этой фотографии кажется, что Ваня что-то объясняет Нине, но совершенно ясно, что Нина уже все решила за себя и за Ваню и за меня! Мы с папой вас очень любим, и спасибо, что пока «прокатывает» один день рождения на двоих, ведь детские праздники — это особое удовольствие».

Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) 20 Май 2018 в 10:59 PDT

Гигинеишвили выложил фото с пляжа, на снимке Нина и Ваня дремлют на песке. Поздравляя детей, он пожелал им оставаться «такими же любознательными, принципиальными, смелыми, веселыми, талантливыми, неравнодушными, заботливыми, яркими, музыкальными, вкусными».