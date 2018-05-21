 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мила Кунис сменила прическу


0 0

Мила Кунис (Mila Kunis) удивила поклонников. Актриса появилась в совершенно новой прическе на красной ковровой дорожке Billboard Music Awards.

Через месяц после того, как она продемонстрировала новую стрижку сезона - короткий боб, актриса порадовала новыми изменениями в своей прическе во время мероприятия, проходившего в Лас-Вегасе.

Мила, которой исполнилось 34 года, позволила в подробностях рассмотреть свою прическу. Она не только сделала свои волосы более темными, но и придала челке вид рваный и изящно-небрежный. Стилист Милы Чэд Вуд выложил в Insta фотографию новой прически звезды, написав при этом, что «боб и челка - точно тема этого года».

Вуд ответственен и за схожую прическу Дженны Деван. Впервые с такой прической Кунис появилась в октябре 2017 года, когда она и игравшая с ней в «Очень плохих мамочках-2» Кристен Белл сделали одинаковые «прически дружбы» - короткий боб с мягкими волнами.

Актриса ранее говорила, что иногда съемки ее так выматывают, что ей приходится бороться с приступами гнева. Однако она подчеркивала при этом, что злость и недовольство собой только мотивируют к самосовершенствованию.

 



0 Не нравится 0 Нравится 21.05.2018 Теги: Мила Кунис

Читайте также

 

А вам нравится новый образ звезды? 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору