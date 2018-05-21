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Лера Кудрявцева отправится рожать за границу


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Не так давно поклонники Леры Кудрявцевой узнали о ее интересном положении. Срок беременности большой и появление на свет ребенка запланировано на конец лета, начало осени 2018 года. Звезда уже задумалась о том, куда отправится рожать. Сейчас выбор стоит между Европой и Америкой.

Европейских центров Кудрявцева еще не называет. Если же выбор падет на Америку, скорее всего, это будет известный среди отечественных и голливудских звезд центр «Седарс-Синай». Суточное пребывание в нем обходится в 220 тысяч рублей. В услуги включено медицинское обслуживание, личный повар и процедуры красоты для мамочки. Рожали в этом роддоме Алсу, Мадонна, Виктория Бэкхем и т.д.

Сейчас Кудрявцева чувствует себя хорошо, не так давно она была с молодым супругом в Италии. Вместе влюбленные уже пять лет. Они состоят в официальном браке.

Пол малыша пара не оглашает. У хоккеиста Макарова – это будет первенец, у Леры – второй ребенок. Практически одновременно с Кудрявцевой рожать будет ее невестка. В 47 лет телеведущей предстоит стать дважды мамой и в первый раз бабушкой.

Кстати, в сети ходит много слухов относительно беременности Кудрявцевой. Многие высказывают мнение, что телеведущая воспользовалась услугами суррогатной мамы, а живот, который виден под балахонами, накладной.

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    Вы верите в слухи об услугах суррогатной матери?

Причиной появления домыслов стал возраст телеведущей и сильные боли в спине, вызванные грыжей, о которых Кудрявцева сообщала ранее лично. Эти слухи телеведущая никак не комментирует.



1 Не нравится 1 Нравится 21.05.2018 Теги: Лера Кудрявцева беременная роды

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