Лера Кудрявцева отправится рожать за границу

Не так давно поклонники Леры Кудрявцевой узнали о ее интересном положении. Срок беременности большой и появление на свет ребенка запланировано на конец лета, начало осени 2018 года. Звезда уже задумалась о том, куда отправится рожать. Сейчас выбор стоит между Европой и Америкой.

Европейских центров Кудрявцева еще не называет. Если же выбор падет на Америку, скорее всего, это будет известный среди отечественных и голливудских звезд центр «Седарс-Синай». Суточное пребывание в нем обходится в 220 тысяч рублей. В услуги включено медицинское обслуживание, личный повар и процедуры красоты для мамочки. Рожали в этом роддоме Алсу, Мадонна, Виктория Бэкхем и т.д.

Сейчас Кудрявцева чувствует себя хорошо, не так давно она была с молодым супругом в Италии. Вместе влюбленные уже пять лет. Они состоят в официальном браке.

Пол малыша пара не оглашает. У хоккеиста Макарова – это будет первенец, у Леры – второй ребенок. Практически одновременно с Кудрявцевой рожать будет ее невестка. В 47 лет телеведущей предстоит стать дважды мамой и в первый раз бабушкой.

Кстати, в сети ходит много слухов относительно беременности Кудрявцевой. Многие высказывают мнение, что телеведущая воспользовалась услугами суррогатной мамы, а живот, который виден под балахонами, накладной.

Причиной появления домыслов стал возраст телеведущей и сильные боли в спине, вызванные грыжей, о которых Кудрявцева сообщала ранее лично. Эти слухи телеведущая никак не комментирует.