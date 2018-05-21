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В чем изюминка свадебного платья Меган Маркл?


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Принц Гарри и Меган Маркл сумели удивить всех в день своей свадьбы. И одним из модных сюрпризов стало платье невесты. Теперь модельеры полагают, что туалет от Givenchy - это знак.

На протяжении нескольких месяцев перед королевской свадьбой модные обозреватели гадали, кто же создаст платье для невесты принца Гарри? В букмекерских конторах Лондона принимались ставки и в числе фаворитов был модный дом Ralph & Russo. Сообщалась даже стоимость наряда - более 130 тысяч долларов.

Однако в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке невеста появилась в платье от французского дома Givenchy. Это довольно необычно, считает лондонский дизайнер Кэролин Артур (Caroline Arthur). По словам модельера, наряд был слишком плотным для жаркого майского дня. Впрочем, признаков недовольства невесты своим платьем никто не заметил. А увидев Меган в наряде Гарри восхищенно произнес: «Она потрясающе выглядит!».

«Свадебное платье госпожи Меган Маркл было создано британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер (Clare Waight Keller). Госпожа Уэйт в прошлом году стала первой женщиной -креативным директором французского модного дома Givenchy», - сообщается в заявлении Кенсингтонского дворца.

Известно, что Клэр Уэйт Келлер - феминистка. И похоже, таким образом Меган решила продемонстрировать поддержку движения за права женщин.



1 Не нравится 2 Нравится 21.05.2018 Теги: Меган Маркл

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