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Хью Грант впервые женится


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Один из самых известных британских холостяков намерен уже в этом месяце обменяться кольцами со своей избранницей. Хью Грант (Hugh Grant) женится на 39-летней Анне Эберштейн (Anna Eberstein). Стоит отметить, что при этом недавно у пары родился третий совместный ребенок.

Грант ранее сообщал, что к институту брака относится скептически, он даже играл персонажей, которые не желали себя связывать обязательствами. И теперь он противоречит самому себе.  

Известно, что пара уже обручилась, информация об этом появилась в регистрационной палате районов Кенсингтон и Челси, неподалеку от дома пары в Западном Лондоне. Официальное уведомление о грядущей свадьбе также появилось на экранах в Старой ратуше Челси.

Источник, близкий к паре, заявил, что друзья Хью уже не верили, что этот день настанет. «Он скоро уже станет пенсионером и теперь, наконец-то, стал семьянином», - сказал источник.

Первый ребенок, сын, родился у Гранта и Эберштейн в 2012 году, в 2015 у них появилась дочь. Недавно родился третий ребенок. Еще двое детей у Гранта имеются от его предыдущих отношений.

Ранее актер скептически относился к институту брака. «Я еще могу понять целесообразность брака, если вы нашли человека, который на 100 процентов «ваш». Тогда семья — это уютно и прекрасно. Но... люди так часто ошибаются! Думаю ли я, что человеческие существа предназначены для 40-летних моногамных отношений? Нет, нет и еще раз нет! Кто сказал, что это возможно? Только Библия. Но при этом никто и никогда не говорил, что все это хорошая идея».

До недавнего времени все считали, что он останется вечным холостяком или, как он сам говорил о себе, «печальным и одиноким старым человеком».

 



0 Не нравится 1 Нравится 21.05.2018 Теги: Хью Грант

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