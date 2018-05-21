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Анна Чиповская превратилась в старуху


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Анна Чиповская опубликовала в своем инстаграм необычное селфи. Узнать девушку на фото невозможно. Все ее лицо покрыто сеткой глубоких морщин. «Вот, что бывает, когда не выспишься», - подписала свой снимок актриса.

Подписчики ее не узнали. Если бы не комментарий самой Анны, многие не поверили бы в подлинность фото. Сомневались даже близкие друзья.

На самом деле, с лицом актрисы в рамках совместного проекта с группой «Би-2» поработала команда опытных гримеров. Не тронутым и молодым остался только нос. Технология его изготовления более сложная, чем обработка кожи. Требуется слепок, и потому крепить его не стали. На фоне седых волос, тонкой линии выцветших бровей и реалистичной старой кожи этот изъян грима в глаза не бросался.

Эксперимент актрисе понравился. Она отметила, что ощутить себя сразу бабушкой – это необычно. Самые яркие эмоции Анна испытала, когда всю «красоту» с нее сняли.

Между прочим, о проблемах со сном актриса говорила не так давно. Ее плотный рабочий график, съемки и участие в рекламных кампаниях – являются основной причиной усталости. Усугубляет положение кот, который требует внимания хозяйки по ночам. Именно с ним проживает Анна в московской квартире. Занимает любимец Куся и часть ее инстаграмной жизни.



0 Не нравится 0 Нравится 21.05.2018 Теги: Анна Чиповская инстаграм грим красота

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