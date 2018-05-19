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Бузова готова спеть на «Евровидении»


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«Евровидение-2018» стало одним из самых неудачных для России - впервые представитель страны не смог выйти в финал. Некоторые до сих пор обсуждают провал Юлии Самойловой и к дискуссии решила присоединиться Ольга Бузова. Теперь Ольга выставляет свою кандидатуру на конкурс.

Бузова считается рекордсменкой российского iTunes, но над вокальными данными девушки многие откровенно посмеиваются. И тем не менее Ольга уверена, что уж в финал «Евровидения-2019» она пробиться сможет «Я считаю, что Юлия Самойлова была слабой участницей для такого масштабного мероприятия, как "Евровидение". Ей стоило набраться опыта и уверенности… Но если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне», - заявила исполнительница.

Кстати, накануне Бузова представила новый клип на песню «Чемпион». «Эта история о каждом из нас: о наших победах и поражениях, история о том, что всегда в любой ситуации надо встать и идти вперёд! Мир будет у твоих ног, если ты будешь ставить цели, и идти до конца, невзирая на препятствия», - написала певица в инста.

Интересно, что сама Самойлова ранее сказала, что отправила бы на конкурс в 2019 году исполнительницу Manizha, выступающую в жанрах соул, этно-поп и R'n'B. Напомним, «Евровидение-2019» пройдет в Израиле. Певица Нетта, представляющая страну, набрала после выступления в финале 529 баллов.

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Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.

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3 Не нравится 1 Нравится 19.05.2018 Теги: Ольга Бузова

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