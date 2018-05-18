 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Диана Вишнева родила первенца


1 0

Поздравляем одну из самых ярких звезд российского балета! Прима Мариинского театра Диана Вишнева родила первенца. И уже представила малыша.

Накануне в Insta Дианы появился ее совместный снимок с малышом. «Так много света вошло в мою жизнь в этот День матери, 13 мая 2018 года. Добро пожаловать в наш мир, малыш!», - написала балерина. Поклонники сразу же поспешили с поздравлениями и пожеланиями счастья и здоровья маме и ребенку.

Напомним, 40-летняя Вишнева предпочитала не афишировать свое интересное положение. Слухи о беременности активно зациркулировали после того как осенью прошлого года прима впервые не выступила в рамках своего хореографического фестиваля Context. Незадолго до старта Context Диана сообщила, что по рекомендации врачей вынуждена на некоторое время отказаться от выступлений. «Как вы знаете, настоящий артист выйдет на сцену в любом состоянии, даже полуживом, - сообщила прима в соцсетях. - Его вряд ли сможет что-либо остановить. Но в этот раз мое сегодняшнее физическое состояние и, наконец, настоятельные рекомендации врачей не позволяют мне выступить на фестивале в качестве артиста».

Вишнева состоит в браке с продюсером Константином Селиневичем. Пара сыграла свадьбу в 2013 году на Гавайских островах. По слухам, пару лет назад Дианой не на шутку увлекся Роман Абрамович, но ни балерина, ни олигарх сплетни не комментировали.

Ранее мы писали:

Песня дня. Па Вишневой под Рамазотти. Диана Вишнева стала звездой нового ролика итальянской звезды. 

Ульяна Лопаткина о том, каков ритм жизни настоящей балерины. Кроме как на занятия у станка, репетиции и выступления времени больше ни на что не остается. 

Балерина в большом городе. Жизнь после балета. Колонка артистки.


0 Не нравится 1 Нравится 18.05.2018 Теги: Диана Вишнева

Читайте также

 

А вы предпочли бы скрывать беременность? 0  

Оставить комментарий

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору