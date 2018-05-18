Поздравляем одну из самых ярких звезд российского балета! Прима Мариинского театра Диана Вишнева родила первенца. И уже представила малыша.

Накануне в Insta Дианы появился ее совместный снимок с малышом. «Так много света вошло в мою жизнь в этот День матери, 13 мая 2018 года. Добро пожаловать в наш мир, малыш!», - написала балерина. Поклонники сразу же поспешили с поздравлениями и пожеланиями счастья и здоровья маме и ребенку.

Публикация от Diana Vishneva (@dianavishneva) 17 Май 2018 в 9:12 PDT

Напомним, 40-летняя Вишнева предпочитала не афишировать свое интересное положение. Слухи о беременности активно зациркулировали после того как осенью прошлого года прима впервые не выступила в рамках своего хореографического фестиваля Context. Незадолго до старта Context Диана сообщила, что по рекомендации врачей вынуждена на некоторое время отказаться от выступлений. «Как вы знаете, настоящий артист выйдет на сцену в любом состоянии, даже полуживом, - сообщила прима в соцсетях. - Его вряд ли сможет что-либо остановить. Но в этот раз мое сегодняшнее физическое состояние и, наконец, настоятельные рекомендации врачей не позволяют мне выступить на фестивале в качестве артиста».

Публикация от Diana Vishneva (@dianavishneva) 28 Сен 2016 в 2:09 PDT

Вишнева состоит в браке с продюсером Константином Селиневичем. Пара сыграла свадьбу в 2013 году на Гавайских островах. По слухам, пару лет назад Дианой не на шутку увлекся Роман Абрамович, но ни балерина, ни олигарх сплетни не комментировали.

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