Мерьем Узерли пиарит Викторию Боню
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Похоже, у Виктории Бони появилась звездная поклонница в Турции. Накануне звезда сериала «Великолепный Век» Мерьем Узерли опубликовала в Insta фотоподборку звезд с одной из премьер на Каннском кинофестивале. И рядом с Наоми Кэмпбелл оказалась фотография Бони.
На фотоколлаже Мерьем можно увидеть: Боню, Наоми Кэмпбелл, Беллу Хадид и саму Узерли. «Премьера от Спайка Ли», - подписала подборку турецкая актриса. Подписчики звезды из России были в недоумении: «А чего Боня там забыла? Напомните, когда это она стала Великой актрисой», «Я думаю, Боня платит за пиар всем, другого выбора нет», «Боня что там делает? Она кто?».
Ранее поклонники Узерли заметили некоторые изменения во внешности актрисы. По мнению некоторых, Мерьем прибегла к уколам ботокса, однако подобная процедура красоты пошла не на пользу внешнему виду 34-летней актрисы.
Анализируя снимки звезды с премьер в Каннах, российские поклонники отметили, что кожа лица у актрисы неестественно гладкая, а привычная мимика исчезла. «Извините, но это перебор и не красиво. Такая красотка была», «Где моя любимая актриса… что стало с ее мимикой… Мерьем вернись», «Хюррем была натуральная, а сейчас искусственная», «Прекрати делать ботокс, пожалуйста, он делает тебя страшной! Ты такая красивая, зачем это менять».
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