Мерьем Узерли пиарит Викторию Боню

Похоже, у Виктории Бони появилась звездная поклонница в Турции. Накануне звезда сериала «Великолепный Век» Мерьем Узерли опубликовала в Insta фотоподборку звезд с одной из премьер на Каннском кинофестивале. И рядом с Наоми Кэмпбелл оказалась фотография Бони.

На фотоколлаже Мерьем можно увидеть: Боню, Наоми Кэмпбелл, Беллу Хадид и саму Узерли. «Премьера от Спайка Ли», - подписала подборку турецкая актриса. Подписчики звезды из России были в недоумении: «А чего Боня там забыла? Напомните, когда это она стала Великой актрисой», «Я думаю, Боня платит за пиар всем, другого выбора нет», «Боня что там делает? Она кто?».

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 15 Май 2018 в 7:37 PDT

Ранее поклонники Узерли заметили некоторые изменения во внешности актрисы. По мнению некоторых, Мерьем прибегла к уколам ботокса, однако подобная процедура красоты пошла не на пользу внешнему виду 34-летней актрисы.

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 15 Май 2018 в 11:07 PDT

Анализируя снимки звезды с премьер в Каннах, российские поклонники отметили, что кожа лица у актрисы неестественно гладкая, а привычная мимика исчезла. «Извините, но это перебор и не красиво. Такая красотка была», «Где моя любимая актриса… что стало с ее мимикой… Мерьем вернись», «Хюррем была натуральная, а сейчас искусственная», «Прекрати делать ботокс, пожалуйста, он делает тебя страшной! Ты такая красивая, зачем это менять».

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