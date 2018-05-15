 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Райан Рейнольдс признался в сенти­ментальности


0 0

Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds) не боится показать свою нежную сторону. По крайней мере, своей жене. На красной ковровой дорожке в день премьеры фильма «Дэдпул 2» актер, которому исполнился 41 год, присутствовал вместе с женой, актрисой Блейк Лайвли (Blake Lively). И Райан признался журналистам, что он более сентиментален, чем его киногерой.

Актер сообщил в интервью изданию PEOPLE, что он намного более сентиментален, чем его супергерой, которого он играет, особенно в том, что касается выражения чувств к его супруге. «О, я сентиментален, - сказал Райан. - И всегда был таким, с самого детства».

У пары имеется двое детей: 3-летняя Джеймс и 20-месячная Инес. Когда у Райана спросили, в каком возрасте он позволит девочкам посмотреть фильмы, в которых он играет сквернословящего супергероя, он ответил: «Ну, сейчас Джеймс 3 года. Поэтому еще несколько месяцев следует подождать».

Рейнольдс в полной мере наслаждался вечером, делая селфи с женой на красной ковровой дорожке. В марте актер отшутился по поводу слухов о том, что его брак под угрозой, заявив, что они с женой «стараются сделать совместное времяпрепровождение приятным». Источник, близкий к паре, ранее сообщил изданию PEOPLE, что брак знаменитостей на 1000 процентов прочный и нельзя быть более влюбленными, чем Райан и Блейк.

 



0 Не нравится 0 Нравится 15.05.2018 Теги: Райан Рейнольдс

Читайте также

 

А вам нравится эта пара? 0  

Оставить комментарий

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору