Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds) не боится показать свою нежную сторону. По крайней мере, своей жене. На красной ковровой дорожке в день премьеры фильма «Дэдпул 2» актер, которому исполнился 41 год, присутствовал вместе с женой, актрисой Блейк Лайвли (Blake Lively). И Райан признался журналистам, что он более сентиментален, чем его киногерой.

Актер сообщил в интервью изданию PEOPLE, что он намного более сентиментален, чем его супергерой, которого он играет, особенно в том, что касается выражения чувств к его супруге. «О, я сентиментален, - сказал Райан. - И всегда был таким, с самого детства».

У пары имеется двое детей: 3-летняя Джеймс и 20-месячная Инес. Когда у Райана спросили, в каком возрасте он позволит девочкам посмотреть фильмы, в которых он играет сквернословящего супергероя, он ответил: «Ну, сейчас Джеймс 3 года. Поэтому еще несколько месяцев следует подождать».

Рейнольдс в полной мере наслаждался вечером, делая селфи с женой на красной ковровой дорожке. В марте актер отшутился по поводу слухов о том, что его брак под угрозой, заявив, что они с женой «стараются сделать совместное времяпрепровождение приятным». Источник, близкий к паре, ранее сообщил изданию PEOPLE, что брак знаменитостей на 1000 процентов прочный и нельзя быть более влюбленными, чем Райан и Блейк.