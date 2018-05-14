Дочь Ксении Бородиной открыла модный показ в Дубае

В Дубае состоялся показ эксклюзивной коллекции MiloMilo, его организовала создательница бренда Инна Жиркова, жена полузащитника сборной России Юрия Жиркова. И главной звездой показа стала восьмилетняя дочка телеведущей Ксении Бородиной – Маруся. На показе выступила и дочь Жирковых Милана.

Маруся торжественно открыла показ. И ее выступление вызвало бурю оваций. Инна призналась, что вышло все спонтанно. Незадолго до поездки в Арабские Эмираты она узнала, что Бородина проведет отпуск в Дубае, поэтому предложила Ксении, чтобы ее дочь открыла показ, а Милана - закрыла.

«Когда я предложила Ксюше участие Маруси в показе, она сразу согласилась, мне кажется, всем девочкам, вне зависимости от возраста, это нравится, тем более Маруся такая красотка! Ни Маруся, ни Милана не волновались, даже наш старший сын Дима захотел выйти на показе. Также хочу сказать отдельное спасибо Ксюше за то, что в этот вечер пришла нас поддержать. В финале показа мы вышли все вместе, и даже наш младший сын Даня захотел пройтись с мамой», - написала Инна.

Напомним, в 2015 году Жиркова открыла ателье в центре Москвы, а летом этого же года представила свою дебютную коллекцию одежды MiloMilo by Inna Zhirkova. «Я контролировала все процессы: закупку тканей и фурнитуры, подбор закройщицы и портных. Первую коллекцию одежды для родителей и детей нарисовала сама», - рассказывала о своем новом деле Жиркова.

Сделать показ в Дубае Жиркова решила по нескольким причинам, во-первых, ей нравится там отдыхать, во-вторых, захотелось совместить отдых с работой.