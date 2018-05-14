Белла Хадид не любит вечеринки

Белла Хадид (Bella Hadid) появилась на обложке очередного выпуска издания Harper’s Bazaar. В сопроводительном интервью, которое 21-летняя супермодель дала своей сестре Джиджи, Белла поведала, что вовсе не любит вечеринки, а скорее предпочтет отдохнуть после работы на диване.

Белла Хадид получает приглашения на самые роскошные вечеринки в мире, но супермодель, как выяснилось, вовсе не такая их любительница. «Люди думают, что я люблю вечеринки, но это уже в прошлом», - сказала Хадид.

Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) 14 Май 2018 в 5:36 PDT

Белла призналась, что не может дождаться уик-энда, чтобы просто посидеть на диване. «Как и ты, я играю в видеоигры, смотрю фильмы, раскрашивают горшки, делают все то, что мы делали в детстве, когда еще не стали Джиджи и Беллой», - заявила модель сестре.

Имея 18 миллионов подписчиков в Instagram, Белла вынуждена справляться и с негативом. «Какое-то время я вела настоящую войну, с самой собой, с людьми в Сети, и это удручало меня, - говорит она. - Иногда люди говорили: она такая грубая. Но может быть, у меня был плохой день или я плакала. Вы никогда не знаете, что в действительности происходит с людьми. Все видят лишь маленькую часть наших жизней, как на снимках папарацци, застающих нас выходящими из дома. Никто не знает, как это жутко - выходить из дома и встречать 40 поджидающих тебя людей. И улыбаться различным незнакомцам».