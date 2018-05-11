Вера Брежнева необычно поздравила супруга с юбилеем

Сегодня известный композитор Константин Меладзе празднует 55-летие. Супруга музыканта, певица Вера Брежнева, поздравила любимого мужчину с юбилеем, опубликовав в честь праздника редкое фото.

Вера опубликовала черно-белое фото, и на снимке видно, как она нежно обнимает мужа. Прокомментировала пост певица коротко: «Сегодня 55».

Праздник пара решила отметить в Италии, где когда-то праздновали свадьбу. Поклонники же поздравили композитора с юбилеем, пожелав паре любви и счастья: «Красивые и счастливые! Как важно найти СВОЕГО человека, несмотря ни на что!», «Искренние поздравления! Всего самого наилучшего и исполнения желаний, творческих успехов! Вы прекрасная пара», «Милашки))) Главное, будьте счастливы)))».

В отношениях пары до сих пор царит полная гармония. Супруги предпочитают не выставлять личную жизнь напоказ, при этом ранее Брежнева отмечала, что муж для нее – безусловный авторитет. «У него есть опыт, мудрость, профессионализм, его мнение я порой принимаю без оговорок. Во всем, что касается работы, ему я доверяю абсолютно, что называется, могу идти с закрытыми глазами. Кажется, это очень естественно – всегда оставаться женщиной – я слушаю и слушаюсь», - рассказала как-то артистка в интервью ОК!.