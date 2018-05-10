Лолиту Милявскую записали в киллеры

Заподозрить Лолиту Милявскую в намерении совершить убийство может только человек с богатой или больной фантазией. Однако один такой нашелся и даже написал заявление в полицию. Сосед певицы в Болгарии уверен, что Милявская и ее супруг задумали недоброе и хотят его убить.

Милявская, у которой в Бургасе апартаменты, была в недоумении, когда ей позвонили сотрудники полиции с намерением проверить заявление мужчины. Мужчина утверждает, что Лолита и ее супруг Дмитрий Иванов хотят что-то с ним сделать, якобы пара даже для этого срочно покинула Москву и полетела в Бургас, пишет издание StarHit.

Милявская же заявила, что сосед у них несколько неадекватный, часто затевает ссоры, поэтому о нем в комплексе ходит дурная слава. «Мы написали с мужем объяснительную. Органы власти, то есть полицейские, также подтвердили, что он явно невменяем, что он действительно нуждается в лечении. Он обзванивает и говорит, что я заказала его убийство, на других соседей он звонил в другие места и говорил другие вещи. У нас много чего записано на видео. Он, правда, нуждается в лечении», – сообщила звезда прессе.

Стоит отметить, что полицейские отказали странному мужчине в возбуждении уголовного дела.

Милявская, которая часто прилетает на отдых в Болгарию, своими апартаментами в целом довольна. В квартире три спальни и огромный балкон. Обошлось жилище певице в 220 тысяч евро.