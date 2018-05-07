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Бузова: «Я выхожу замуж!»


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Ольга Бузова накануне устроила очередную сенсацию. В Insta проекта «Дом-2» появился видеоанонс свадьбы девушки. И как уверяет Ольга, она счастлива.

Не успел стартовать проект «Замуж за Бузову», а Ольга уже объявила о свадьбе. «Сегодня я, Ольга Бузова, ведущая "Дома-2", выхожу замуж. Вся страна ждала этого момента. Ходили слухи, выдвигались версии. Настал тот день, когда я готова поделиться своим счастьем со всеми вами. Друзья, я счастлива!», - говорит Ольга в ролике. Причем в видео девушка сидит за столом в свадебном платье.

Разумеется, в комментариях тут же начались жаркие споры, кто же муж? Впрочем, некоторые не удержались от язвительных замечаний вроде: «Раньше тупость мерили в Псаках, а теперь по ходу в Бузолах.. .или как там ещё назвать?».

Любопытно, что совсем недавно в забавном интервью-монологе Ольга заявила: «Сейчас я свободна. И это вообще-то намек. Для некоторых». Бузова также назвала свой идеал семейной пары - Дэвид и Виктория Бэкхэм. Ольга добавила, что ее бабушки и дедушки тоже были почти идеальными парами и прожили вместе более 50 лет - то тех пор пока дедушки не скончались. Так что сейчас звезда планирует выйти замуж за мужчину помоложе, чтобы «подольше жил».

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3 Не нравится 3 Нравится 07.05.2018 Теги: Ольга Бузова

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